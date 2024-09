Bora Đorđević ovo nikad nije zaboravio Balaševiću: Bio je jako ogorčen na njega, ovo su detalji!

Bili su veliki umetnici i cenjeni u svom poslu

Roker Bora Đorđević, preminuo je 2. septembra u bolnici u Ljubljani, a sahranjen je prošle subote u rodnom Čačku po njegovoj velikoj želji. Iza sebe je ostavio veliku karijeru i brojne hitove, a o nastanku mnogih pesama se i danas govori.

Sada je o rokeru progovorio njegov prijatelj Dragan Jakovljević, koji je ispričao detalje Borinog odnosa sa Đorđem Balaševićem.

- On je bio jako ogorčen na Balaševića, a Balašević nije mogao da podnese da je neko talentovaniji od njega. On je "Lutku sa naslovne strane" posvetio Biljani Nevajdi, a napisao je još dok je bio u grupi "Suncokret", ali niko nije imao ukusa i nisu hteli da mu objave pesmu. On je onda otišao u "Rani mraz" kod Balaševića, on ga je ismejao. On je onda meni rekao, sada ću početi i da pevam, i da sviram, i da komponujem, sve da radim sam, da budem producent.

Priznaje da je roker bio zaljubljive prirode, ali ne na način na koji to njegove pesme oslikavaju:

- On jeste bio zaljubljive prirode, kao što smo svi. Zbog devojke Maje Jovanović je Bora krenuo u toalet u Šumatovac da plače, a uopšte nije bio plačljive prirode, bio je veliki šmeker. On je bio jako uspešan kod devojaka. Njega su startovale devojke neprestano. Voleo je on sve te devojke, ali je malo preuveličavao to, jer kao pesnik je morao da piše na taj način - rekao je Dragan za Kurir.

Autor: A. Nikolić