Oni su uspeli da se otrgnu iz kandži poroka: Ove poznate ličnosti imali su problema sa alkoholizmom, a sada su okrenuli novi list

Mnoge poznate ličnosti ulaskom u estradni svet posegnu i za porocima. Najviše je onih koji su posegli za alkoholom, a neki su se upravo zbog takvog boemskog života suočili s ozbiljnim problemima. Neki su morali da odu na lečenje, a neki su se uhvatili u koštac s problemom, pa su sebi rekli dosta i prestali da piju.

Milić: Popio sam Dunav, Savu i obe Morave

Milić Vukašinović je od onih koji su uspeli da pobede porok odlaskom na lečenje. Roker je posle izlaska iz klinike za lečenje bolesti zavisnosti priznao da mu je najviše pomogao menadžer i dugogodišnji prijatelj Raka Marić.

On je Vukašinoviću platio lečenje 20.000 evra!

- Prvi put sam prestao da pijem 2000, kada sam imao ozbiljnih problema sa zdravljem. Jedan pogled na mrtvačnicu na intenzivnoj nezi Kliničkog centra bio je dovoljan da shvatim neke stvari. Devet godina ga nisam konzumirao, ali onda sam ponovo počeo. Popio sam Dunav, Savu i obe Morave, prestao sam ponovo da pijem i želim da ostanem pri tome - ispričao je Milić u jednom intervjuu za magazin Stori 2016.

Mirić: Saobraćajka me osvestila

Pevač Mitar Mirić je doživeo saobraćajnu nesreću, posle koje je presekao i odrekao se alkohola.

- Prestao sam, zapravo, da pijem posle jednog udesa 2005. Tada sam se zapio na nekoliko mesta, bio sam u Brčkom, krenuo sam nazad i dogodio se udes. Na svu sreću, bio sam sam na putu, nije niko išao u susret, pa je izbegnuta veća tragedija - rekao je ranije Mitar Mirić u emisiji "Pečat u vremenu".

Sakić: Samo sam odgurnuo flašu od sebe

Sinan Sakić preminuo je 2018. posle bolesti s kojom se borio više meseci. Pred njegov poslednji koncert na Tašmajdanu otkrio je da se nekoliko godina ranije odrekao alkohola u enormnim količinama.

- Nisam se lečio, samo sam ostavio piće. Koliko god popio uvek mi je bilo malo. Shvatio sam da to nigde ne vodi, sem u moju propast. Nisam bio težak niti su drugi osećali posledice moga pića jer nisam agresivan. Ne volim da se svađam. Ipak, shvatio sam da sam prevršio meru i da sebi činim zlo što toliko pijem. I ostavio sam. Samo sam odgurnuo flašu i to je to. Isto tako sam prekinuo i s kockom. Sve je u karakteru. Jedini porok koga se ne mogu odreći su cigarete - pričao je Sinan samo godinu dana pre nego što je preminuo.

Danica: Suva sam već 30 godina

Glumica Danica Maksimović već je 30 godina, kako sama kaže, suva jer se uspešno izlečila od poroka i javno je o tome govorila.

- Pobeda najveća je to što sam pobedila porok. Ponosna sam, postala sam misionar. Prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji. Retko ko to uspe, u bilo kom poroku - rekla je jednom prilikom u emisiji "Sve u svemu" i dodala:

- Negde oko osam meseci, kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana i sve je prošlo u redu. Samo sam htela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ustanove, da se nešto polivam. Znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se izborila i evo 30 godina sam svoj na svome, na suvo.

Jovanović: Uspeo sam bez stručne pomoći

Da i mlađe generacije s estrade imaju problem s alkoholom, otkrio je Peđa Jovanović, koji je priznao da se opijao, ali da je to za njega ostalo u prošlosti.

- Problem s alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sam problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim s njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam. Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. S ove tačke gledišta samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao, samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji više otrov u organizmu koji me je kočio - ispričao je Peđa.

MC Stojan: Učinio je da se ne sećam mnogih stvari

Pevač MC Stojan objavio je fotografiju kako je izgledao dok je konzumirao žestinu i kako izgleda dva meseca posle, koliko je prošlo od kada nije poročan. On je jasno opisao šta je njegovom organizmu napravio alkohol, koga je potpuno izbacio iz upotrebe.

- Alkohol mi je pružio mnoge nezaboravne trenutke kojih se ne sećam. Zato sam odlučio da ga eliminišem iz svog života - napisao je on na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić