Ovo je njena najveća greška: Angelina progovorila o ljubavnoj vezi, pa otkrila šta bi uradila nakon raskida

Anđela Vujović, poznatija pod umetničkim imenom Angellina, radi punom parom na novim pesmama, ne prati trendove, već svoj osećaj.

Podržava rad svojih kolega, ali ne žuri nigde sa Arenom, a osim onog poslovnog segmenta, veoma je posvećena i svom dečku kog krije od javnosti.

Da li vam stvara pritisak to što brojne kolege danas prave koncerte?

- Ne. Nikada ne bih forsirala to, jer bih sebi dala autogol. Ako sad isforsiram da pravim Arenu, moram da razmislim da li je to realno, isplativo, da li treba da odem u minus da ne mogu ni spot da snimim. Hoću da kad stanem na tu scenu, da me svi znaju, da znaju moje pesme, da snimim još neki album. Kad osetim da je momenat, napraviću koncert.

Autor ste brojnih pesama, koja vam je najdraža, koja vas najbolje opisuje?

- “Budi u blizini”, to je među prvim pesmama koje sam napisala jako mlada. To je prva pesma koja je meni napravila veliki uspeh. Ta pesma je nešto iskreno, prva velika ljubav.

Da li proživljavate tu pesmu danas kada je pevate?

- Kad pevam ja proživljavam rolerkoster emocija, sad da li je samo ta pesma ili neke druge, svejedno je. Vrlo sam emotivna, osetljiva, to su momenti kada sve izbacim iz sebe, ali se trudim da to upakujem da i ljudi oko mene uživaju u svemu tome.

Da li ste posesivni u emotivnim i prijateljskim odnosima?

- U emotivnim nisam, a u prijateljskim jesam. Kada me prijatelj ne pozove negde, doživim nervni slom. Prošli put su moji prijatelji išli na neku super žurku i nisu me zvali, poslala sam im poruku, nisam više htela da ih gledam. Oprostim im brzo, ne naljutim se baš toliko.

Jeste li probali “zabranjeno voće”?

- Nisam. Što je moje, moje je. Ne bih mogla to. Uvek sam imala duge veze, išla sam iz veze u vezu, tako se namestilo. Jedina moja greška je možda što sam ja ostajala u vezama duže nego što je trebalo. Trudila sam se da popravim neke odnose, koji je trebalo da se završe. Jednom pokidano, nema popravke. Imala sam situaciju da sam raskinula sa dečkom i pomirila se, pa se uvek vratimo na isti problem. Kad je kraj, onda je kraj, kao u mojoj pesmi, rekla je Angellina.

Koje kvalitete treba muškarac da poseduje da bi vas osvojio?

- Da je osoba normalna, ne treba da mi skida zvezde sa neba. Treba mi kao prijatelj, da postoji uzajamno poštovanje, da razumemo tuđe potrebe, poslove. Ne fasciniraju me avioni, kamioni, kule, gradovi, nego ono što neko ima u glavi.

Da li može da vas razočara dečko ako ne plati piće?

- Ako pričamo o prvom dejtu, pa... ne može. U redu je, ako nije u mogućnosti, ja sam takav lik da to može i da mi se kaže. Možda bi mi bilo malo neprijatno, jer je to muška stvar, ali ja se uvek nudim da platim.

Na poslovnom planu je sve kako treba, a na emotivnom?

- Super, zadovoljna, zaljubljena, srećna. Već više od dve godine sam u vezi, ali ne volim o tome da pričam. Što manje ljudi zna, ja sam srećnija. Naravno da ću reći svima kad se budem udavala, ali do svoje svadbe ne želim da pričam o tome.

Da li je vaš partner iz javnog sveta? Razume li posao kojim se bavite?

- Lepo reaguje na moj posao, razume sve, voli, poštuje i to je najbitnije u bilo kom odnosu. To je bingo. Nadam se da sam svoju sreću pronašla, ne mogu više raskide. Ako ovo ne upali, idem na ostrvo sa svojim kerovima i povešću neku drugaricu koja završi kao ja (smeh) i ne zanima me, onda odustajem.

Jeste li razmišljali u tom pravcu da postanete mlada mama?

- Želela sam da budem mlada mama, pričala sam da ću do 25. da budem mama. Onda sam imala u 25. krizu. Bila je ta neka faza, nemam ni dečka, ni decu, sedim u kući, imam dva kučeta. Bio mi je pritisak, ali sam sada sazrela i neću da žurim, sve se dešava u pravo vreme, jer da se desilo tada, bilo bi mi rano i ne bih bila zrela.

