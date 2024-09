Povredio sam lakat, a sve je zbog... Branislav Lečić otkrio sve detalje saobraćajke, a evo kako se sada oseća

Naš poznati glumac Branislav Lečić, jutros je doživeo saobraćajnu nezgodu na Gazeli kada je za volanom izgubio svest na kratko i tom prilikom udario u bankinu.

Naš glumac Branislav Lečić odmah je prevezen u Urgentni centar, gde su mu rađena ispitivanja, a iz kog je nedavno i pušten, te se tom prilikom ekskluzivno uključio u emisiju "Premijera Vikend Specijal", i tom prilikom je progovorio o svom trenutnom stanju.

- Hvala Bogu jeste, u redu je, pre dva sata sam došao iz Urgentnog centra. Imao sam ispitivanja i istraživanja, povredio sam levu ruku, lakat sam udario malo jače, ali nemam problema sa glavom, srcem, stomakom...Ova neprijatnost se desila deset minuta do 9, krenuo sam na aerodrom da dočekam svoju ćerku Anu, dogovorili smo se da je sačekam da ne bi išla taksijem. Izgubio sam kontrolu, tj. na jedan čudan način sam doživeo gubitak trenutka svesti, nisam išao ni brzo, ali sam izgubio taj osećaj prisustva i bilo je dovoljno da izgubim i kontrolu, auto se proklizao i udario sam u bankinu. Ja lično mislim da je to posledica, pošto vidim da je sve u redu kada su istraživali u Urgentnom centru, stresa sigurno, meni se stalno vraća stres koji sam doživeo dugo godina iza, a sledeća stvar je da sam udario detoks, nisam imao punu ishranu, a treće, možda i ključno, promena temperature koja me je šokirala. Mislim da je sve to uticalo na to da se ne osećam dobro, tako da savetujem svima da obrate pažnju. Ja ću nastaviti sa ispitivanjima, na svu sreću nikoga nisam udario ja lično, osećam se dobro, niti sam sebe ozledio da to ne bude nepopravljivo - rekao je Branislav.

