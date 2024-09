UDALA SE JUTJUBERKA ANĐELA: Mlada sija u izazovnoj venčanici, luks svadba u Kanu, a evo kako izgleda mladoženja (FOTO)

Anđela Đorđević, poznata srpska jutjuberka udala se za svog izabranika Aleksu.

Anđela i Aleksa svečanu ceremoniju imali su u Kanu. Anđela je za ovu priliku izabrala elegantnu belu venčanicu.

Inače, Anđela kao i njena sestra Nađa našle su se u centru medijske nakon što je Zoran , njihov otac prijavio nestanak ćerki i supruge u Parizu, a one su samo želele da prekinu kontakt sa njma, te se danima nisu javljale.

- Neka za dopisivanje - napisao je Zoran tada, a potom je usledio novi Instagram stori:- Nemam šta da krijem od vas. Otvoreno i sve transparantno. Da živim sam ne mogu i ne želim.

- Svako ima pravo na grešku pa tako i ja. Ako sam se za**bao i oženio pogrešno pre 25 godina mogu sada da ispravim grešku. Želim da nađem za sebe ženu koja ce da me podržava u svemu. Hoću još dece, hoću ono što nisam imao. Želim sina - napisao je Đorđević ističući da mu se javljaju devojke, ali da nije pronašao pravu:

- Previše cura ima ali još uvek nema one prave. P. S. Verovatno kada budem našao ono što tražim, na društvenim mrežama više me nećete viđati. Sa vama sam uvek išao otvoreno bez obzira koliko me to koštalo na kraju - objasnio je on.

Autor: Milica Krasić