Ja komotno mogu da idem u penziju: Marija Šerifović kači mikrofon o klin? Progovorila o novoj sezoni Zvezda Granda, a evo šta kaže za kolege

Vaše najomiljenije muzičko takmičenje "Zvezde Granda", uskoro se vraća na male ekrane, te će se danas snimiti prva emisija ovog takmičenja koji svi, s nestrpljenjem, iščekuju.

Na snimanju prve emisije "Zvezde Granda" našla se na licu mesta i ekipa portala Pink.rs, te je među prvima stigla evrovizijska pobednica i članica žirija Marija Šerifović, koja je na samom početku intervjua otkrila da joj je sve ovo pomalo i nedostajalo.

- Možda mi je malo i nedostajalo, radujem se novom druženju - rekla je Marija, a onda je otkrila kako se trenutno oseća nakon što je svojoj mami Verici za rođendan priredila iznenađenje u vidu prepevavanja Veričinih pesama:

- To je izašlo pre tri dana...Nekako, meni je bio najvažniji taj trenutak da smo uspeli da je dovedemo u studio i izvedemo za nju, nije mi bilo važno kako će to neko komentarisati. Naravno da mi je drago, pošto vidim da ljudi masovno plaču, šalju poruke, kolege sve to kače i plaču i oni, drago mi je da im se svidelo. To mi je bio ogroman izazov, možemo da komentarišemo da li je ta muzika lepa ili ružna, ali je preteška za izvođenje, to je pakao. Mislim da sam sve otpevala, ja komotno mogu da idem u penziju. Svaka čast za sve ljude koji su pravili tu muziku tada - rekla je Marija.

Kada je reč o današnjim sistemima vrednosti u muzici, Marija je imala vrlo oprečno mišljenje, tj. istakla je da je sve pogrešno.

- Mi nemamo sistem vrednosti, potpuno je pogrešan. Ja kao sada kao i majka, to me uopšte ne raduje. Ono što nam deca slušaju i teže to je jedan doslovno poraz...Postoje oni kojima je to neophodno, treba da se plaćaju pelene, stanovi, ali postoje oni za koje mi nije jasno zašto to sebi rade. Ja sam rekla svom menadžemntu da neću da pevam više od 30 puta godišnje. Ne mora taj novac da bude toliko proklet, ne morate da budete toliko alavi. Neki su primorani zbog scojih menadžmenta koji ih šalju da pevaju dok ne padnu u nesvest - rekla je evrovizijska pobednica.

Za sam kraj, mnoge je zanimalo da li je uspela da svoju majku, Vericu Šerifović nagovori da snimi neku novu pesmu.

- Nema šanse, Vericu to do te mere ne intresuje...Sigurno je da ću razumeti nekada, nema lepšeg osećaja kada te dete nadmaši. Ona je meni bila vetar u leđa i činila je mnoga čuda za mene, sada ja činim za nju. Ima dete koje je uspešno, postala je baba, sedi kod kuće i uživa u životu. Na kraju krajeva, ko mora neka ide neka peva - rekla je pevačica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić