Ne želim da živim pod platom i kreditima! Naš glumac otišao na selo, stvorio pravu oazu: Deca mi se igraju s jarićima

Dramski umetnik, Branko Janković koji je osvojio srca publike u popularnim ostvarenjima, svoju bazu našao je u selu Gunjaci, gde je stvorio farmu koza, ali i razvio pravi biznis.

Glumac Branko Janković godinama uspešno radi dva posla. Pored glume, ovaj dramski umetnik razvio je i pravi biznis na selu, formirajući farmu koza u svom selu Gunjaci. Ipak, vremena za karijeru ne manjka, jer kako je otkrio "umetnik nikada ne spava".

- Izvor mog identiteta moje rodno mesto. Za mene je moje selo Gunjaci izuzetno važno jer smatram da, zahvaljujući njemu, imam toliko energije. Tako sam i došao na ideju s kozama, mada sam u prvi mah zamislio da mi to bude hobi. Nije mi cilj profit, cilj mi je da ljudi prepoznaju kvalitet i trud - rekao je ranije glumac za Kurir.

Otkrio je i u čemu je tajna njegovog uspeha:

- Samo žrtva i zdrav rad stvaraju kvalitet. Ne možete da zamislite koliko se traži domaći, običan, kvalitetan kozji sir. Ljudi razumeju iskrenost i spremni su da je podrže.

Uspeh u poslu duguje i velikoj skromnosti, kojom odiše.

- Da nema novca, to u obrtnim sredstvima ne bi bilo održivo. Volim da dam i poklonim, to je italijanski i turski način trgovine. U davanju je dobit. Gramzivost, volja, digitron, ništa od toga nije održivo, jer su ljudi gladni kvaliteta i komedije. Koze su nešto što je neophodno, u mojoj glavi će one spasti svet. Sve što radim u životu moralo je da se desi i sve što radim je s puno krvi - rekao je Branko za Kurir.

U svom rodnom selu napravio je pravi mali raj za dušu, budući da je sve od prirodnih materijala.

- Napravio sam vodenicu u kojoj meljem brašno, od koga se na licu mesta pravi domaći hleb, kakav su pravile i naše bake. Pravimo i sto jela od koze. Ali neće to biti samo običan restoran, već će tu biti i klasične muzike. Želim da kao privrednik dam prostor koji će omogućiti ljudima da uživaju u umetnosti. Vodenica je zapravo poveznica s kultnim filmom "Leptirica", koji je u svetskoj kinematografiji broj jedan i čija priča potiče upravo iz valjevskog kraja. Treba da koristimo svoju kulturu i njenu autentičnost. Ovo više nije biznis, to su stvari koje sam kao umetnik sklopio da žive u zajednici. Skoro su mi svratili ljudi koji voze bicikle iz Izraela, oduševili su se našom kulturom - objasnio nam je.

Upitan kako usklađuje obaveze glumca s privatnim biznisom otkrio nam je uz osmeh:

- Umetnik ne spava. Auto mi je kancelarija, sve vreme putujem i radim. Ne bih izdržao ovaj ritam i tempo da ne provodim vreme u prirodi. Priroda, porodica i zdrava hrana su mi izvor energije. Ne želim da živim pod platom i kreditima, hoću da živim kao umetnik, a umetnik ne spava. Nema racionalnosti u umetnosti, idem tamo gde me moje biće vuče.

Janković je jednom prilikom otkrio i kako izgleda život njegove dece na selu.

- Sela su pusta, ljudi sve nezadovoljniji ishranom. Traži se zdrava hrana. Ljudi vape za njom. U marketima i kvantaškim pijacama je nema. Postepeno sam počeo da čuvam svoje imanje od korova, a da sebi, svojoj deci i prijateljima donosim zdravu hranu. To se brzo pročulo i eto... Prostranstva su pusta, a potencijal ogroman. Ljudi to prepoznaju, samo treba da se zasuču rukavi, porani rano ujutru i akcija. Moja deca kvalitetnije odrastaju u prirodi. Pored igračaka igraju se više sa jarićima - naveo je Janković za Blic.

Autor: pink.rs