Aleksandra Radović imala buran ljubavni život: Bila u braku sa muzičarem iz benda, a onda je njeno srce ukrao ovaj biznismen

Mnogi nisu znali za buran ljubavni život Aleksandre Radović, koji godinama krije od očiju javnosti.

Iako se Aleksandra Radović trudi da sakrije privatni život, ipak postoje detalji iz njenog privanog života koje nije uspela da sakrije. Jedan od njih je njen propali brak sa kolegom bubnjarom Dejanom Nikolićem Džonijem.

Aleksandra je još kao studentkinja Muzičke akademije u Novom Sadu otpočela nastupe sa Dejanom Nikolićem u vojnom orkestru. Posle godinu i po dana njihovog zabavljanja odlučili su da otpočnu zajednički život, a kasnije i da vezu krunišu brakom.

Jednom prilikom za domaće medije izvor blizak paru rekao je:

- Aleksandra i Dejan Nikolić, u muzičkim krugovima poznatiji kao Džoni, upoznali su se dok je ona još bila student Muzičke akademije u Novom Sadu. Posle nekoliko meseci ona se pridružila vojnom orkestru u kojem je Džoni svirao bubnjeve i tada se radila ljubav između njih dvoje. Posle godinu i po zabavljanja počeli su da žive zajedno u iznajmljenom stanu na Zemunskom keju, a nakon četiri godine odlučili su da se venčaju - rekao je jednom prilikom za domaće medije izvor blizak paru, a onda je dodao:

- Aleksandra i Dejan su non-stop bili zajedno, svi su bili ubeđeni da će njih dvoje zajedno ostariti. Međutim, posle dve godine Dejan je iznenada saopštio ostalim članovima orkestra da je Aleksandra rešila da napusti i njega i posao, a razloge nikad nikome nije rekao. Pokušala sam od nje da saznam šta se desilo i zbog čega je ostavila prvog supruga, ali to je za nju tema koja ne sme da se pominje. Pravi se kao da se to nikad nije desilo, iako dosta ljudi zna da je bila u braku s Džonijem - dodao je on.

Nakon toga uplovila je u vezu sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim, a vrlo brzo su otpočeli zajednički život, a posle godinu dana su saznali da čekaju bebu. Ono što je mnoge tada iznenadilo jeste to što je ona samo mesec i po dana posle porođaja ostavila Zeremeskog. Nakon ovoga pevačica je bila u vezi sa biznismenom Srđanom Stojanovićem, a njihova romansa je takođe završena nakon dvogodišnje ljubavi, 2017. godine.

Posle ove veze Aleksandra se više nije pojavljivala u javnosti ni sa jednim muškarcem, a o ljubavnom životu nikad ne govori.

Autor: Pink.rs