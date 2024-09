Pevačica iza sebe ima dva propala braka: U jeku popularnosti napustila Jugoslaviju, a onda je zaveo 13 godina mlađi glumac

Ovo je ljubavni život poznate pevačice Kaliopi!

Makedonska muzička zvezda Kaliopi bila je u dugogodišnjem braku sa Romeom Grilom, u jeku popularnosti grupe "Kaliopi" povukla se sa muzičke scene i sa tadašnjim suprugom napustila Jugoslaviju. Život sa suprugom započela je u Švajcarskoj gde je punih deset godina živela anonimnim životom.

Nakon kraha njihovog ljubavnog odnosa, Kaliopi je ostala u dobrim odnosima sa Romeom, čak je ubrzo nakon razvoda sa njim ovnovila poslovnu saradnju.

- On je čovek koji me najbolje poznaje kada je u pitanju muzika. Nas dvoje smo suđeni jedno drugome. Ako nismo u životu, bar smo u muzici. Tu se nikada nismo rastali. Ako smo se rastali kao supružnici, nismo kao muzički tandem. Nas dvoje imamo šta da ponudimo publici, da ispričamo. Nije slučajno što sam u svom životu upoznala njega - rekla je Kaliopi.

Nakon razvoda, Kaliopi se posvetila učenju jezika i svom novom poslu. Nime, ona je pet godina predavala muzičko u srednjoj školi u Švajcarskoj, a kako je sama isticala, učenici su je nagovorili da se vrati muzici.

Za Švajcarsku je vezuje i njen sin Pako za kog kaže da je suština njenog života.

- Najemotivniji trenutak u mom životu bio je njegovo rođenje. On živi u Švajcarskoj i ne volim da pričam o njemu. Stalno Romeu i meni govori: „Nemojte o meni da pričate, zaboravite me u izjavama”, tako da to moram da ispoštujem - pričala je pevačica.

Nakon kraha prvog braka, otpočinje vezu sa trinaest godina mlađim glumcem i rediteljem Vasilom Zafirčevim, sa kojim je odnos takođe krunisala brakom.

Važili su za jedan od skladnijih parova na estradi, međutim ljubav nije pobedila iako su bili u braku i živeli zajedno.

- Godine nisu ni u kakvoj vezi s tim. I danas tvrdim da je Vasil, uprkos svojim godinama, izuzetno star po načinu ponašanja i odnosu prema životu. On je jedan ozbiljan momak. Ozbiljan muškarac - govorila je o njemu.

Posle deset godina pauze Kaliopi se vratila na muzičku scenu učešćem na Skopljanskom festivalu. Kaliopi je pobedila na pomenutom festivalu pa je dobila priliku da predstavlja Makedoniju na Evroviziji. Međutim, usled komplikacija u polifinalu takmičenja nije otputovala da se oproba na sceni Evrovizije, pa je zbog toga dospela u centar skandala.

