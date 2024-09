Često su me kažnjavali: Lidija Vukićević nikad iskrenije progovorila o borbi kroz život: Ulazila sam u sukobe kad...

Šarmantna glumica Lidija Vukićević (62) ne krije da je zbog predrasuda dugo doživljavala velike nepravde.

Lidija Vukićević ističe da su joj počeci u glumi bili mnogo teški.

- Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem - kazala je Lidija Vukićević na početku, pa nastavila:

- Ljudi su me doživljavali kao zgodnu, kovrdžavu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela.

Zbog svojih postupaka često je nailazila na nerazumevanje okoline.

- Bila sam dosta buntovna i često kažnjavana. Ulazila sam u sukobe sa rediteljima kada god bi postojao neki uslov za ulogu - zaključila je jednom prilikom ponosno za "Alo".

"Ne podnosim mirnu luku"

Lidija je, inače, nedavno pričala o emotivnom životu.

- Mnogo sam emotivno ispunjena. Tu nema razmišljanja. Baš jesam na jedan najlepši mogući način. Ovo je jedna ljubav, veza, inspiracija i zaista mi je predivno jedno duže vreme. Nije mlađi baš toliko od mene kako se piše, mada mene godine ne zanimaju. Sve što je ljudska povezanost nema veze s glavom. To je pitanje iskustva i okolnosti u kojima je odrastao i šta je preživeo i prošao. Zrelost nema veze s godinama. Bitno je da je muškarac ličnost, da ima iskustvo, stav i sebe, samo me takvi muškarci intrigiraju. Iz mog iskustva čim počnete da otkrivate nešto kao da umanjujete sreću. Kao da ste nekome dali jedan deo. Ja ne pričam jer želim da imam samo za sebe i da mi traje i da ne parčam. Nikad nisam sigurna u nešto, u tome i jeste izazov. Rečenice su jedno, a dela drugo. Ne volim neku preteranu sigurnost, čim je ljubav zapečaćena i sigurna, više nije ljubav. Ja gledam ljubav kao nešto živo, ne podnosim mirnu luku, ja to ne mogu. Samo da nije kalup i standard. Kalup prelazi u naviku, a to je najgore, onda ne znate da li volite ili je navika. Čim primetim da je navika ja odlazim iz takvih odnosa - kazala je za Pink.

