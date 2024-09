Dragana Katić progovorila o Saši Popoviću: Otkrila da joj je pena išla na usta od hladnoće tokom snimanja Granda, evo šta joj je on rekao

Priznala da se uvek seća ovoga!

S obzirom na to da je mesec septembar, mesec ružičaste boje i da je 16. septembra bilo tačno 30 godina otkako je TV Pink počela sa radom, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je najveća voditeljska imena u "Amidži šouu", a koji su bili deo TV Pink.

Dragana Katić progovorila je o snimanju Granda kada joj je bilo prehladno, te je priznala da će se uvek sećati ovoga, a evo i zbog čega.

- Sad sam se setila pošto je moja emisija išla uživo, čuveni psihijatar Jovo Toševski, ja u emisiji obukla usku suknju, on mene gleda i kaže mi vi odlično radite svoj posao, ali ja ću da vam kažem šta vama fali. On kaže vama fali muškarac da vas odvede pravi u krevet, dosta je vaših šaputanja na jastuku. Ja kažem u pravu ste, on je bio iskren i ja sam bila iskrena, a sada više nema iskrenosti - rekla je Ruška.

- Sada to izgleda šokantno, prelazi se granica neka - rekla je Dragana Katić.

- Ja mislim da voditelji postoje pre i posle Minimaxa. Mića je bio bolestan i ja odem u bolnicu i vidim njega obrijanog, ja kažem šta si uradio sa tom kosom? On kaže treba mi za emisiju, ja kažem pa dobar ti je studio, on meni kaže sad ćeš da vidiš kakve su mi voditeljke i stisne neko dugme kad uleteše dve sestre i on ode bolestan da snimi dve emisije - rekao je Vanja.

- Jeste on je uvek bio takav, a nikad nije pričao o tome. Saša je uvek tražio da ti budeš zgodna, obučena, da se vide grudi i noge. Uvek je voleo da kaže da treba da se bude kao 'Grand' voditeljka. On hoće krupan kadar, a nama pena ide iz usta jer je bilo prehladno. Uvek se sećam toga, prođe Saša i kaže mi e je*iga Draganče biće sledeći put. Nismo imali ni radijator - rekla je Dragana Katić.

- Jel se sećate legendarnog marketing broja Pinka? - upitao je Ognjen.

- 629697 - rekla je Ruška.

Autor: N.P.