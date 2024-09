U teatru "Odeon" u četvrtak će se desiti pravi spektakl s obzirom na to da će planetarno poznati pevač Đino Vaneli održati svoj koncert upravo u njemu.

S tim u vezi, voditelj emisije "Amidži šou", Ognjen Amidžić u studiju je ugostio Đina Vanelija, koji je progovorio o spektaklu koji obećava.

- Kako ti se sviđa Beograd, ovde si nekoliko dana i duže - pitao je Ognjen.

- Ja sam ovde skoro dve nedelje zbog priprema za snimanje moja dva spota sa novog albuma. Snimamo i moj koncert u novom Odeonu u četvrtak i radujem se tome. Ljudi u svetu ne doživljavaju Srbiju na pravi način. Mislim da imaju pogrešnu sliku za mnoge zemlje. Znam da ja jesam, prva stvar koju bih rekao je da imate ukusnu kuhinju - rekao je Đino.

- Izgledaš mlađe, koja je tajna - rekao je Ognjen.

- Koja je tvoja tajna? Tri ili četiri puta nedeljno radim jogu i treninge jakog intenziteta - radiš puno različitih vežbi što brže, pa staneš - rekao je Đino.

- Koju muziku ti sviraš - pitao je Ognjen.

- Moj otac je bio zanimljiv, kao mlad je postao pevač i prestao je da peva, veoma komplikovana priča, ali jedna stvar koju je uradio za svoju decu, upoznao nas je sa veoma kvalitetnom muzikom. Kad sam imao sedam godina već sam znao za Majls Dejvisa, Džo Kltreina, za operske pevače, Karuza i za Onazisovu ženu. Imali smo široko razumevanje za muziku do devete, desete godine i to je ostalo u nama. Moja omiljena pesma? Pesma koju ja volim najviše još nije izašla. Imamo novi album i zove se "The life i got", izlazi u februaru, a prva pesma je "Keep on walking". Uradili smo dva spota za pesme "Stormy river" i "Nowhere to go by up" i to smo uradili ovde u Srbiji. U stvari, jedan spot je rađen ovde u vašim studijima - rekao je on.

- Šta će se desiti u Odeonu u četvrtak - pitao je Amidžić.

- Imamo dvočasnovni koncert u Odeonu sa 14 kamera koji će se snimati. Zato to hoću da uradim ovde. Takođe, Pink nas je pozvao i fantastični su i žele da snimimo ovaj koncert. Neverovatno mesto visoke rtehnoligije i ne postoji slično mesto na svetu. Ozvučenje, rasveta, bina, sve je tako dobro uklopljeno, stvarno je neverovatno - rekao je pevač.

- Kako ti se dopada današnja muzika - pitao je Ognjen.

- Postoji muzika koja mi se sviđa, Ed Širan i još nekoliko izvođača koji prave dobru muziku...Čuo sam možda harmonikaše na ulici (smeh). Jesam, posetio sam restoran Saše Kovačevića i on je odličan dečko - rekao je Đino Vaneli.

Autor: Nikola Žugić