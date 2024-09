Raskrinkan: Kolege oplele po kralju bakšiša, otkrile da je krao novac od njih, a evo kako se ponašao prema njima

Đovanijeve kolege razočarane, snimili video u kom su izneli istinu.

Još pre pet godina su kolege Emir Habibović i Nikola Ajdinović, snimili vodeo u kom poručuju da je njihov kolega, pevač Đovani Bajramović, lopov, narkoman i da im je uzeo svu kaparu za nastupe.

Inače pevač Đovani Bajramović, kog nazivaju i kraljem bakšiša nije medijski eksponirana ličnost, ali ne krije da zarađuje mnogo i da romska veselja ne prolaze bez njegove muzike.

Međutim, i ako među svojom publikom uživa ugled i poštovanje, Đovani Bajramović nedavno je uhapšen jer je tokom racije u jednom od klubova u kom je bio prisutan kod njega nađen kokain.

Ovaj pevač izgleda i među kolegama nije omiljeni, tako se nedavno pojavio snimak dvojice njegovih kolega Emira Habibovića i Nikole Ajdinovića koji ne štede loše reči i iznose različite optižbe na njegov račun.

- Ovo je jedna informacija za ljude sve koji pogađaju veselja, koji žele dobru muziku, da ih mi zabavljamo, da im pevamo. Ovo je jedna mala preporuka za sve kolege koje putuju po hiljade kilometara samo da bi zaradili neki dinar svojoj deci. Lično meni, a znam i za ovog čoveka koji sedi pored mene, jeste da je neophodno da su svima potrebne pare, ali sve svoje dostojanstvo koje niko ne može da palti - započeli su:

- Ispaljeni smo, čovek je uzeo svu kaparu, uzeo je sve živo i radi se o Đovaniju Bajramoviću. Veoma mi je žao što pominjem to ime, i uopšte mi je poniženje da pominjem to ime. Ali, moram da naglasim ko god me bude zvao preko Đovanija, ja sigurno neću doći, nemojte da pričate uopšte sa mnom - dodao je Habibović.

- Moram da kažem da je jedan veliki prevarant, jedan narkoman, šta radi taj čovek od svog života stvarno mi nije jasno. Voleo sam ga, uvek sam mu činio, i sinoć sam hteo da mu učinim, ali kada je neko narkoman i kada je neko prevarant, kada nema obzira prema ljudima koji su ostavili decu za Božić da bi zaradili za parče hleba - razočarano su završili.

