ONAJ MALI KEPEC, ČEDA ČVORAK JE MOJ NAJVEĆI KONKURENT: Era Ojdanić šokirao sve: Ne smem devojku da povedem, odveo bi je u sobu

Era Ojdanić, poznat po tome što nikada ne štedi na šali, otvorio je dušu o svojoj vezi sa 43 godine mlađom devojkom.

Iako mediji često pišu o njihovoj romansi, Era je otkrio zašto svoju dragu još nije predstavio javnosti.

- Ona ne voli da bude u centru pažnje. Kad vidi kamere, beži kao luda! To je njen stil, a ja poštujem njenu privatnost - rekao je Ojdanić, ne skidajući osmeh sa lica.

- A da vam pravo kažem, nije ni meni stalo da je pokazujem okolo. Mnogo je mangupa i zavidnih kolega, teško je to sačuvati, pa se mora malo paziti.Ali, kao što je uvek spreman da nasmeje publiku, Era je spomenuo i svoju "konkurenciju" u borbi za žensko srce.

- Znate, moj najveći konkurent bio je Bora Drljača, pokoj mu duši. A sada? Nećete verovati, onaj mali kepec Čeda Čvorak! Očiju mi mojih, to je čudo kako ga hoće ribe, brate Čedo.

Na pitanje da li je zabrinut da mu Čeda preotme devojku, Era je uz smeh odgovorio:

- O svemu ja razmišljam. Bolje na vreme razmišljati nego se kasnije kajati. Čeda vrlo često okrene moj broj kaže "gde si brate, šta radiš". Sada se uselio u neku zgradu i hoću da ga posetim jer me je zvao. Kupiću mu nešto od suđa za useljenje. Ali sam ću otići, jer sa njom ni slučajno. On bi došao do nje i rekao snajka dođi da vidiš ovu sobu, ti sedi Ero popij kafu. To ne dolazi u obzir.

Autor: Milica Krasić