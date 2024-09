Evo u kakvom su odnosu Maja Nikolić i Kristijan: Pevačica otkrila detalje, pa priznala da li je sa Golubovićem završila na sudu

Pevačica otkrila sve!

Voditelji današnje RedAkcije su urednica rublike zabava portala Pink.rs Milica Krasić i novinar Goran Todorović.

Oni su u današnoj emisiji ugostili pevačicu Maju Nikolić koja je sebe nazvala rijaliti mama.

Maja je na samom početku emisije otkrila u kakvom je odnosu sa Kristijanom Golubovićem i da li su se njih dvoje našli na sudu:

- On i ja smo u korektnim odnosima van rijalitija, a rijaliti je igra, nikada se nismo tužili, ali moram da kažem za rijaliti, to je igra kao igra bez granica, ja ne mogu da shvatim da ljudi ne shvataju to - govorila je Maja.

Autor: N.Brajović