Svi su govorili da su u ljubavi: Pevačica nakon skoro dve decenije otkrila da li je bila u vezi sa Nedeljkom Bajićem Bajom

Anica Milenković je posle 16 godina napokon otkrila u kakvom odnosu je bila sa kolegom Nedeljkom Bajićem Bajom.

Prvi album je skinula sa 13 godina i osvojila srca publike širom regiona, a nešto kasnije je ispisala istoriju. Ređala je hitove dok je odrastala na koncertima, nastupima i turnejama.

Tokom euforije koja je vladala tokom njene karijere mnogi su je povezivali sa Nedeljkom Bajićem Bajom, kolegom sa kojim je snimila pesmu "Svadba će da bude". Bili su omiljeni estradni par godinama iako nikada nisu bili u emotivnom odnosu, a sada 16 godina kasnije je Anica otkrila detalje saradnje i prijateljstva.

- Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: "Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto". Novica Urošević je došao na ideju da snimimo duet jer smo oboje bili njegovi puleni. Kada smo se pojavili u "Zamu" Saša Popović i Zoran Pejić Peja su tada vodili program i oni su napravili priču iz šale jer se pesma zvala "Svadbe će da bude". Istina je da je Baja imao svoj život, ja osmogodišnju vezu, ali baš smo bili dobri. Mi smo se čak šalili po turnejama, svi su želeli da nas vide zajedno - govorila je Anica i otkrila:

- Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.

