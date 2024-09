Svi sumnjaju da su se pomrili: Bivši dečko Milice Todorović objavio fotografiju sa njom, a opvaj detalj je izazvao sumnju da je to pevačica

Zbog jednog detalja svi misle da se pevačica Milica Todorović pomirila sa Lazarom Granićem sa kojim je nedavno na ljubavni odnos stavila tačku.

Milica Todorović i nekadašnji maneken Lazar Granić nedavno su stavili tačku na svoju ljubav, a sada je jedna objava na društvenim mrežama podgrejala sumnje da je došlo do njihovog pomirenja.

Naime, Lazar Granić objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju sa letovanja, a devojka koja mu je pravila društvo itekako je privukla pažnju javnosti.

Maneken je pozirao bez majice na jahti u zagrljaju devojke koja je nosila beli bikini. Međutim, ono što su mnogi primetili jeste da misteriozna devojka koja krije lice na fotografiji ima boju kose gotovo identičnu kao Milica Todorović, zbog čega pojedini sumnjaju da par krije pomirenje.

Molio Sandru Afriku da ga pomiri sa Milicom

Podsetimo, nedavno su mediji preneli da je Lazar bio na nastupu Sandre Afrike koju je molio da ga pomiri sa Milicom.

- Lazar se odlično provero na Sandrinom nastupu. Najpre mi je delovalo kao da je nju startovao i da joj je poslao piće, ali sam se posle uverio da je on s drugom namerom obigravao oko nje. Prišao je u pauzi nastupa do Sandrinog separea gde je ona sedela sa svojim muzičarima i prijateljima sa namerom da ispegla njegov odnos sa Milicom. On zna da su njih dve dobre prijateljice i komšinice, pa je čak zamolio da je pozove telefonom i da mu pomogne u nameri da se reši situacija. Sandra je htela da mu učini i kontaktirala je Todorovićevu, ali se ona tom prilikom nije javila. Možda je spavala jer je bilo kasno - rekao je očevidac.



Autor: N.Brajović