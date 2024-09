Zet Zorice Brunclik otkrio kako je živeti sa njom i Kemišom, pa priznao da mu prijaju poređenja sa ovim pevačem!

Zet Zorice Brunclik, Miloš Vujanić otkrio je detalje iz svog života koje je malo ko znao.

Nekadašnji takmičar u "Zvezdama Granda" je podelio svoje iskustvo u poslu, otkrio kako se slaže sa taštom Zoricom Brunclik i tastom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, a posebno se osvrnuo na to što ga porede sa Nikolom Rokvićem.

Šta ti je donela estrada, a koje negativno iskustvo bi izdvojio?

- Vodim se time da sam mlad i da treba mnogo toga da pružim publici i estradi. Meni se mnogo lepih stvari desilo otkako sam ušao u muzički svet. Verujte mi da i ne osećam neke nedostatke jer ih nisam ni osetio. Iako možda ljudima deluje da tu ima svega i svačega, ja sve postižem i nemam loše iskustvo ni sa ljudima, ni na nastupima.

Kako je biti zet i kolega Zorici Brunclik i Miroljubu Aranđeloviću Kemišu?

- Savršeno! Mi živomo u haromniji. Mnogo cenim i poštujem Zoricu i Kemiša i velika su nam podrška. Kad zajedno nastupamo, ne mešamo porodičnu priču, već se trudimo da budemo profesionalci i da publici pružimo muzičko veče za pamćenje.

Mora da se oko nečega u kući posvađate.

- Nemam tu ekskluzivu da vam dam. Normalno je da se sukobe mišljenja oko nekih stvari, ali to je sastavni deo života.

Kako se prije slažu?

- I tu su odnosi odlični. Da ne zvuči kao kliše "svi smo super, svi smo u odličnim odnosima", ali to zaista jeste tako. Porodica je sve. Njih dve se lepo slažu. Obostrana je ljubav, poštovanje.

Ti si rodom iz Gornjeg Milanovca, posećuješ li svoj kraj?

- U poslednje vreme nisam išao zbog posla i obaveza koje imam. Volim svoje mesto i uvek mi nedostaje. Pohvaliću vam se da sam nedavno dobio sinovicu, brat Marko radi na proširenju porodice i zaista smo velika familija.

Često te porede sa Nikolom Rokvićem kako vizuelno, tako i pevački.

- To mi je velika čast. On je momak za svaku pohvali. Svaka mu čast u svakom smilu te reči. Ispričaću vam jednu anegdotu. Sreli smo se na jednom događaju i on me je oslovio sa bratom. Verujte mi da sam osetio kao da sam deo njegove prave porodice

Autor: N.Brajović