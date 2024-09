Palo pomirenje: Ana Nikolić i Rale ponovo zajedno, nakon burnog raskida pevačica opet u njegovom zagrljaju (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić nedavno je raskinula sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

Kako se pisalo, Ana Nikolić je napustila stan u kojem je živela s njim i vratila se u devojački. Nakon što je prekinula vezu, na Instagramu je otkrila razlog raskida:

- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada... Slučajnost ili ne, baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta 'život nije tako isključiv'. To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba 'ili-ili'. Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba 'kompromisa'. Zvaćemo ga 'ali'. Ta reč u mom rečniku ne postoji. Znam da velika većina očekuje veću frku, tipa treća osoba...a ja bih dala sve na svetu da je to. To rešavam, znamo već...Ovo je stvar karaktera, a to je nepromenljivo. Da, žao mi je...ali nemam ja vremena više da objašnjavam nikome osim Tari...stvari koje se podrazumevaju. P.s. žao mi je što smo pokvarili prijateljstvo, ali ja sam verovala da je ta ljubav vredna toga. Nikada više ne možemo biti ni prijatelji, jer ja završavam odnose zauvek. Nikada se nisam vratila ni jednom muškarcu. Zahvalna na svemu što smo uradili...zahvalna na svakoj emociji koji je on utkao u pesme...kao i svemu što je bio u mom životu...Ovo mi je jedna od težih odluka u životu, ali je neminovna - napisala je Ana Nikolić u objavi.

Nakon što je prošlo malo više od dve nedelje otkako je to saopštila javnosti, Ana je objavila fotografiju u Raletovom zagrljaju.

Mnoge je iznenadilo što su se tako brzo pomirili, a Ana je uz objavu dodala Rijaninu pesmu i poručila: "Trebam ti!"

Autor: Nikola Žugić