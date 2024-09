Na svečanoj dodeli nagrada povodom 30. rođendana ružičaste imperije, postojanja Pink Media Groupa, među najeminentnijim ljudima kako iz naše zemlje, tako i regiona, našla su se i lica naše televizije.

Emisija "Premijera" zaslužno je dobila nagradu za najgledaniji zabavni program, jer je on upravo vaš izbor, što u okviru dnevnih emisija "Premijera", što u okviru nedeljnog "Premijera Vikend Specijala". Orden je u ime ove emisije primio urednik iste, Nemanja Vujičić, koji je na samom početku razgovora za Pink.rs sumirao utiske:

- Posle skoro deceniju i po koliko sam na našoj televiziji ovo je za mene najveći poslovni uspeh. Jako sam ponosan i privilegovan što sam deo ove televizije, a zatim i što sam najmlađi dobitinik nagrade koja mi je dodeljena u ponedeljak na svečanoj ceremoniji. Iza ovoga stoji timski uspeh, veliki trud, zalaganje i velika želja da naša "Premijera" bude lider u zabavnim emisijama u čemu smo uspeli. Bez dobrog tima nema ni dobrih rezultata, a ovo je kruna svega što radimo. Statistike kažu da je poslednjih nekoliko sezona oborilo sve rekorde glednosti. Za ovih deset godina proizveli smo više od 200.000 minuta programa, ni sam ne znam koliko hiljada kilometara smo prešli i koliko je stotina kako domaćih tako i stranih ličnosti govorilo za nas.Samo u prethodnoj sezoni emitovali 50 premijernih specijala i 260 dnevnih emisija. Što u prevodu znači da smo samo za godinu dana proizveli oko 19.000 premijernih minuta . Ovaj orden je kako meni , tako i mojim kolegama motiv više da nastavimo što bolje i da sezona u koju smo ušli pre četiri nedelje bude još bolja. Prva četiri specijala u ovoj sezoni ubedljivo su najgledaniji do sada. Svaki od njih pratilio je u proseku 1. 200 000 gledalaca, a na sve to dodajte i to da smo mi najduža zabavna emisija u istoriji televizije, još od 1920 godine kada je zvanično i registrovana.

Kako ste uspeli da se izdvojite od konkurencije ?

- Izdvojila nas je publika. Ja sam od onih koji istinski veruje u svaki svoj korak, postupak, mnogo mislim pre nego što donesem svaku odluku. Imam odličan odnos sa poznatima, veruju mi, znaju da sam tu za njih i kada ostali nisu, nisam od onih koji sve izdaju zarad sopstvenog cilja. Lojalan sam i neko ko itekako ceni svaki postupak ljudi sa kojima sarađujem..

Na bini pored Vas, našla su se velika imena iz našeg, ali i svetskog javnog života, šta to za vas predstavlja?

- Po prvi put u životu imao sam veliku tremu koja je nastala pre izlaska na binu, a to je samo zbog velike odgovornosti koja ova nagrada za sobom nosi. Biti deo veličanstvene proslave i biti deo među 22 nagrađenih, a pri tome i najmlađi , za mene je velika satisfakcija, privilegija i nagrada za sve ono što sam radio na televziji.

Iza mnogih ekskluziva stajalo je Vaše ime. Na šta ste najponosniji ? Imali ste tu mogućnost da pored naše scene usnimite i ljude iz svetskog show biznisa poput : Lejdi Gage, Robi Vilijamsa, Ronaldinja, Neimara, Monike Beluči, Enrike Englesijaša, Roberta Bađa, Paris Hilton, Naomi Kembl, Madone i drugih...

- Kada ovako nabrajamo, budem previše ponosan na sve. Zaista sam uspeo u svemu onom što sam kao mali zamišljao. Najponosniji sam na svoj put, svoje obrazovanje, na to što mi niko nikada ne može oduzeti uspeh i moju veliku volju da u onome što radim budem najbolji. Zaista se jako trudim, ostavljam poslednji atom snage u svemu što radim. Nikada se ni sa kim nisam takmičio, nemam idole, nisam sujetan i neko sam ko je mnogima pomogao da danas budu ono što jesu, kada to kažem mislim na mnogo novinara mnogih redakcija danas. Svoje znanje i iskustvo uvek sam delio sa mlađima. Ponosan sam na svaku izjavu, na on najveće balkanske zvezde i sve izjave sa njima, da ne zvuči pretenciozno, ali ih je bilo na stotinu. Moja karijera traje skoro 15 godina, a to u poređnju sa moje 32 životne, nije malo.

Dobitnik ste mnogih priznanja, da li je ovo za Vas bilo najveće?

- Bez razmišljanja, jeste. Ovo je bilo najvažnije i najprestižnije. Više od ovoga lagao bih kada bi vam rekao da sam zamišljao i želeo. Ovo je kruna moje dosadašnje karijere i sada nekoliko dana kasnije sam shvatio da će moje ime biti zauvek zapisano u stvaranju jedne istorije, a to je za mene najveći uspeh. Hvala mojim poslodavcima i hvala publici, bez njih ovo bi bio samo jedan san.

Ko vam je bio najveća podrška ?

- Moj otac, moja porodica i moji prijatelji. Oni su mi najvažniji. Bez njih, ne bih ništa uradio. Jako mi je važno da imam svoju sigurnu luku, svoje ljude, a onda je sve lakše.

Dolazite iz malog mesta. Da li su tamo ponosni na Vas ?

- Ne znam, voleo bih i ja to da znam, ali negde u dubini duše se nadam da jesu, jer uz dužno poštovanje svim ljudima iz mog grada koji su se bavili novinarstvom, ja sam postigao najveći uspeh i to ne kažem ja, već to kažu rezultati i statistke.

Ova godina je i godina Vašeg podkasta. To je budućnost televizije, koliko ste ponosni na to ?

- Previše. Moj prijatelj Nemanja Pajić , koji je i urednik i direktor portala Pink.rs i ja smo sedeli pre nekoliko meseci i pričali. Posle samo nekoliko dana me je pozvao i pitao kada možeš da se slikaš i krećemo u kampanju za Podkast ? To je tako išlo. Kod njega je sve bilo brzinski i nisam imao puno da razmišljam, ali iskren da budem, to sam jako želeo. Ispostavilo se da smo uradili pravu stvar, jer statistke i analitike idu u našu korist. Podkast " Na liniji života sa Nemanjom" emituje se ponedeljkom od 20h i za sada nam odlično ide, a znam da najbolje tek dolazi, jer uradili smo nekoliko sjajnih emisija i jedva čekam da to pogledate.

Bez čega ne možete ?

- Ne mogu bez mojih ljudi. Mojih prijatelja. Jako mi je važno da na svakom polju budem ispunjen i srećan, jer u suprotnom ne mogu da funkcionišem. Neko sam kome je jako bitno da sačuva sve ono što istinski voli i da ne menja one koje voli.

Jedan ste od omiljenih tv likova, kažu da ste spontani, da li ste takvi i u privatnom životu ?

- Još sam luđi. Šalu na stranu, jesam, spontan sam i nekako svoj. Šta god uradim uvek kažem da mi samo jedino Bog može sudite za sve. Previše sam zahvalan Bogu na svemu što mi je dao, sa svakim gubitkom sam naučio da se nosim. Naučio sam da živim. Hvala vam za te komplimente, kažu ljudi da im se sve to dopada, što je samo još jedna u nizu potvrda da se sve isplati.

Kakvo je bilo ovo leto? Vama je leto i Vaš rođendan, a to su proslave o kojima se priča?

- Leto je bilo prelepo, jedno od najlepših do sada. Radio sam, odmaraao, provodio vreme sa prijateljima, zaista jako lepo. Jul je moj mesec. Obožavam svoje rođendane i zaista ih temeljno smišljam. Svaki detalj, svaku sekundu i jako je važno da svi uživaju, što mi je cilj. Na mojim proslavama se napunim energijom za sledećih godinu dana i onda je sve lakše.

Da li je televizija Vaša najveća ljubav? I kako zamišljate sebe za deset godina ?

- Ne. Moja najveća ljubav su psi. To je ono što najviše volim. To je ono čime bih voleo da se u budućnosti bavim. Kada ispunim svaki svoj san, svaku svoju dužnost, svaku svoju poslovnu želju baviću se kinologijom. Voleo bih da imam jednu kućicu pored reke, mnogo pasa i život izvan grada. Televizija je moja druga ljubav, nešto za šta sam se školovao, nešto u čemu istinski uživam i nešto čemu sam predan do poslednjeg atoma, a dokle ću se baviti njome, to niko ne zna. Svakako da sada živim svoj najlepši život, najlepši deo istog, uživam u svim svojim uspesima i samo kažem da smo zdravi, ostalo ćemo lako.

Da li to znači da biste sada voleli da imate psa ? Svi koji vas prate i znaju, znaju koliko volite te životinje?

- Da. Pojavila mi se ta želja. Možda nisam spreman još uvek u potpunosti, ali sam na korak od toga, jer sam neko ko pse voli više od ljudi, ali svaki njihov odlazak je i odlazak dela mene. Jako teško podnosim sve to, a sa druge strane mislim da u meni ima toliko ljubavi koje bi voleo da podelim sa novim drugarom. Psi su moj beg od svega, moj izduvni ventil, moja nova energija i najveća ljubav.

Niste neko ko voli da daje izjave i da se pojavljuje u medijima. Kako je to moguće, a bavite se javnim poslom?

- Smtaram da me ima dovoljno, a sa druge strane ne volim taj deo svog posla. Više volim da ja postavljam pitanja, nego kolege meni. Svakako da postoje kolege koje nikada ne mogu da odbijem, ali gostovanja i davanja izjava, je nešto što meni ne prija, koliko god da se nekome to dopada.

Da li ste Vi srećan čovek ?

- Ja sam zahvalan Bogu na svemu, a onda sam i srećan. Jesam. Zaista sam ispunjen čovek. Daće Bog da sve bude još bolje, jer sam od onih koji veruju da najbolje tek predstoji.

I za kraj, da li imate želja ?

- Previše. Ja sam od onih koji uvek nešto žele. Zamislite još kada bi vam odao šta je to i da mi se ne ispuni ? (Smeh) Ne smem, ali sve svoje želje, makar one ispunjene obećavam da ću prvo sa vama podeliti.

Autor: Nikola Žugić