ĐANI POBESNEO ZBOG JEDNOG PITANJA: Došao bez Slađe na Tein koncert, pa otkrio gde je njegova žena lumpovala prethodne noći (FOTO+VIDEO)

Pevač Radiša Trajković Đani stigao je u Beogradsku arenu, kako bi podržao koleginicu i prijateljicu Teu Tairović koja večeras održava drugi solistički koncert pred beogradsku publiku.

Folkeru se nedavno desila jako neprijatna situacija kada nije uspeo da otpeva nijednu pesmu na slavlju naših Olimpijaca zbog čega je tada javno prozvao kolege, ali mu je, ako je suditi po reakciji dosta te priče. Naime, na pitanje novinara da li misli da bi mu Tea dala mikrofon, da se našla na dočeku Olimpijaca, Đani je odmahnuo glavom, navodeći da mu je dosta te priče.

- Hajde pustite me više tih priča. Hajde da zaboravimo tu priču o košarkašima, to su najbolji momci na svetu, a sad ko je dao, ko nije dao, ne moramo da pričamo više - rekao je on.

Inače, na koncertu se pojavio bez supruge Slađe.

- Bila je sinoć na vašaru, provodila se. Sad je kod kuće, sprema zimnicu. Danas je njen red da radi - rekao je Đani kroz osmeh.

Autor: Nemanja Šolaja