Naš poznati muzičar imao 128 kilograma, a onda se prepolovio: Smršao 40, a evo kakvi su njegovi obroci

Harmonikaš Aca Sofronijević godinama se borio sa viškom kilograma, te je u jednom periodu imao 128 kilograma, a uspeo je da skine čak 40 kilograma.

Aca Sofronijević je doneo odluku da promeni život iz korena, pa je promenio ishranu i posvetio se treninzima.

- Trenutak kada sam odlučio da povedem računa o sebi desio kada više nisam mogao da se sagnem da zavežem pertlu, mama mi je pomagala. U tom trenutku imao sam 128 kilograma, to je bilo 2008. godine – počeo je priču Sofronijević i priznao da mu sam početak nije bio lak.

- Ja zaista volim da jedem, mislim da sam to nasledio od majke (smeh). Kada sam počinjao karijeru, 2000. godine, oformio sam bend koji se zvao „Buba prestiž“ i naše svirke trajale su do dva, tri sata noću. Na nastupima sam unosio veliku količinu alkohola, ali to nije bilo jedino zlo. Kada bismo svirku priveli kraju, otišli bismo na ogromnu picu ili metarsku palačinku i te ogromne količine hrane uz nespavanje, ne treniranje i stres dovele su do toga da sam ja konstantno jeo - iskreno je rekao Aca tada.

Njegova ishrana:

- Proces promene je dugotrajan i zaista nije lak. Međutim, ja imam veliku želju i volju za životom jer sam video koliko je loše biti gojazan i kako ne možeš ništa da uradiš... Početak moje dijete u smislu zdrave ishrane bio je da se obročim. Trudim se da uvek imam mnogo salate i trudim se da izbegnem da vezujem hleb sa ugljenim hidratima i nikad ne uzimam slatko posle obroka – kaže Sofronijević i otkriva kako sada izgledaju njegovi obroci.

- Doručak su uglavnom neke kašice od heljde sa kombinacijama smrznutog voća, jaja, napravim neku salatu dobru, humus često pravim, integralni hleb, heljdu obožavam i super je varim i uglavnom je kod mene heljdin hleb. U zavisnosti od toga šta je bio doručak užina je uvek su te neke voćne stvari ili štanglica čokolade ili dve urme - otkrio je harmonikaš u jednoj emisiji na Javnom servisu Republike Srbije.

Autor: Nikola Žugić