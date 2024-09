Napipala sam nešto na dojci... Jovana Jeremić za Pink.rs kroz suze otkrila da je odmah otišla kod lekara, pa poslala snažnu poruku svim ženama (FOTO)

Voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, "Novog Vikend Jutra", Jovana Jeremić za Pink.rs otkrila je da je napipala grudvice u dojkama, zbog čega se uplašila, te je odmah otišla kod lekara!

Jovana Jeremić, poznatija i kao "kraljica šera", voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji i regionu, "Novog Vikend Jutra", kako je otkrila za naš portal, u grudima je napipala grudvice, što ju je uplašilo, te se tako obratila lekaru. Kako nam je objasnila, to je normalno da se pojavi, s obzirom na to da se ona podvrgla transferu masti i da svako telo drugačije prihvata to, ali je ovom prilikom uputila javni apel svim ženama da se redovno pregledaju.

- Ja sam neko ko ide vrlo redovno na pregled dojke, ja sam tri puta radila transfer masti, kako vreme prolazi, telo različito prihvata masti i obično se formiraju te neke masne grudvice ili ciste u grudima koje su benignog karaktera, ali kada odeš na kontrolu, samo vrhunski stručnjaci to mogu da prepoznaju. Ja sam napipala neku neravninu na dojci, uplašila sam se i s obzirom da sam radila transfer masti, ja sam otišla da proverim. Jako je važno da se proveravaju dojke, to je normalno da postoji kada radiš transfer masti, samo moraju žene redovno da se pregledaju, jer je to benigna, a ne maligna stvar. Ja nisam radila silikone, htela sam da to bude prirodno - rekla je Jovana, a onda je svim ženama uputila apel:

Ja idem dva puta godišnje, moram da idem na ulatrazvuk i na mamografiju, ko ima takve intervencije kao ja, mora da ide redovno na preglede. Moja apel je za sve žene da kontrolišu zdravlje i jednom godišnje obavezno odu na pregled dojke. Isto tako, ono što je meni važno, obavezan pregled kod ginekologa, svi brisevi, ginekološki pregled, PAPA test, krvna slika, svi hormoni, posebno žene moraju. Zdravlje čini ishrana, to je pola zdravlja i pola je redovna kontrola i rano otkrivanje. Ja možda za neke ejsam hipohonder, ali smatram da jednom ili do dva puta godišnje...Svaki pregled je stresan, jeste to stres, ali nije poenta u tome da se pravi ekskluzivitet, nego u tome da se pozovu žene da idu na pregled.

Autor: Nikola Žugić