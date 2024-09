Jelena Golubović oplela po Severini zbog vređanja Srba: Nije mogla da zatrudni, a onda je sina krstila u...

U susret početku osme sezone "Farme", koja će se emitovati na Narodnoj TV počevši od petka, 27. septembra, voditelji "REDakcije" na RED TV Nikola Žugić i Goran Todorović ugostili su Jelenu Golubović, koja se posle mnogo godina vraća na "Farmu", a ovom prilikom je progovorila i o pevačici Severini.

Hrvatska pevačica Severina Vučković je pre mesec dana privedena na našoj granici. Posle razgovora sa nadležnim organima, Severina je puštena da uđe u Srbiju, ali se ona saoinicijativno vratila u Hrvatsku, te od tada ne prestaje da vređa srpski narod.

Te tako, ove teme dotakla se i Jelena Golubović u emisijji "REDakcija", te je osula žestok rafal po njoj.

- Išli smo na divlje plaže...Neću da mi neko priča hrvatskim jezikom usred Bosne. Hajde mi sad na Adi da okačimo naše zastave? Ja tamo treba da gledam zastave, šahovnicu i sve tako nazad na putu do Mostara. Jeste, idu pored puta male zastave sprske, a ovo je usred - rekla je Jelena.

- Bilo je navoda da si se srela sa Severinom - pitao je Goran.

- Mene njen život ne zanima, niti sam gledala njen snimak, niti me njen život ne zanima. Imala je šest verenika i nije mogla da zatrudni do srpske sp**me, a onda je sina brže bolje krstila u katoličkoj crkvi. Pa poštuj to ako ti je od Boga dato, ali je to njen privatan život. Mene je to zabolelo jer sam stvarno vernik, zamerila sam joj i zgadila mi se. Tebe advokatica uči da potpišeš što više stvari zbog veće alimentacije mužu s kojim si dobila dete. Mislim da tu ima veliku ulogu materijalizam - rekla je Jelena.

Autor: pink.rs