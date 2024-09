Bolno obraćanje žene Siniše Mihajlovića: Objavila fotku koju je dugo čuivala, a ono što je poručila, naježiće vas (FOTO)

Supruga pokojnog Siniše Mihajlovića, Ariana, ne može da preboli smrt svoje velike ljubavi. Legendarni Siniša je preminuo pre dve godine nakon duge i teške bolesti. Godinama se borio sa leukemijom, a poslednjih dana mu se stanje pogoršalo.

Ariana je suprugu bila podrška čak 25 godina, a zajedno imaju petoro dece - Virdžiniju, Viktoriju, Miroslava, Nikolasa i Dušana. Jednom prilikom je Ariana Mihajlović za italijanske medije govorila kako se Siniša nosi sa bolešću:

- Ovo su bili teški meseci, sve vreme sam uz njega. Suočili smo se sa tim bez gubljenja kontrole. Moram reći da smo jedni drugima dali snagu. Važna stvar je imati snagu da reagujete na ovakve situacije. Siniša je u Bolonji, veoma je jak. Bio je dovoljno jak čak i za koronu. Ima neverovatnu snagu u svemu što radi.

Ona je sada podelila fotografiju koju nismo imali prilike da vidimo. U pitanju je slika sa pokojnim suprugom sa njihovog venčanja.

- Sišla sam dole, pružila sam ti ruku, bar milion stepenica i sada kada nisu tu praznina je na svakom koraku - napisala je ona u opisu fotografije koju je podelila na mrežama.

Na fotografiji se vidi oni u mlađim danima. Ona je imala riđu kosu, a Siniša je takođe u tom periodu puštao kosu. Na njenoj ruci zasijao ja prsten, a zajedno su nazdravljali. Arijana na sebi ima čipkastu venčanicu, te je sada jasno da je to fotografija sa njihovog venčanja.

Inače, jednom prilikom je otkrila kako je počela njihova ljubav.

- Sa Sinišom je to bila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, ja u Rimu i nismo se često viđali. Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi - otkrila je tada Ariana.

Autor: Nikola Žugić