Otkriveno kolika je penzija Radošu Bajiću: Glumac i njegov kolega svakog meseca dobijaju ovaj novčani iznos

Režiseru i glumcu Radošu Bajiću (71) danas je rođendan, dok je njegovo ime decenijama unazad naširoko poznato domaćoj javnosti.

- "Selo gori, a baba se češlja" je moj kapitalni projekat, ali ja mogu reći da su "Heroji Halijarda" kruna moje karijere. Projekat "Selo gori" je jedinstven, to je neverovatno, ne može se više nikada ponoviti, to je 10 godina snimanja, rada, istraživanja. Danas me zaustavljaju na ulici, jer sam ponovo pustio brkove i pitaju me da li se nastavlja snimanje serije, ali odmah da odgovorim da neće biti nastavka jer je Radašin otišao u večnost zajedno sa Dragojlom, sa Žotom sa Milašinom, nažalost mnogi od tih ljudi danas nisu živi. Ja se njih sećam sa velikim pijetetom, poštovanjem, sa nostalgijom i velikom emocijom - rekao nam je Bajić nedavno.

Bajić se prošle godine, odlukom Vlade Srbije, našao na spisku umetnika koji su dobili nacionalnu penziju.

Među dobitnicima je tad bio i glumac Slavko Štimac, a priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi dodeljuje se u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja.

Pomenuta penzija iznosi 64.730 dinara.

Radoša je mnogo pogodio odlazak Lauša

- Kao što vidite kao dlanom od dlan, prošlo je godinu dana od premijere "Halijarda" i, nažalost, ubrzo zatim smrti velikog i neponovljivog Žarka Lauševića. Ne prođe nijedan dan, a da ga se ja ne setim. Jedna izuzetna ličnost - istakao je Radoš prošlog meseca.

Autor: Nikola Žugić