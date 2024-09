Kaja sadašnjeg supruga poznaje 16 godina? Pevačica progovorila o njihovom upoznavanju, a nakon deceniju i po se slučajno sreli na ulici i...

Naša poznata pevačica Kaja Ostojić nedavno je stala na ludi kamen po četvrti put i to u crnoj venčanici, o čemu su brujali mediji, a Kaja je sada u Amidžiju progovorila o poznanstvu s mužem.

Kako je Kaja istakla u Amidžiju, ona svog sadašnjeg supruga poznaje od 2008. godine, jer su se tada družili i on je glumio u njenom spotu za pesmu "Promaja".

- Tvoj sadašnji suprug se pojavljuje u spotu promaja - rekao je Ognjen.

- Malo pre toga smo se upoznali i družili, da, svideli smo se jedno drugom. To je bilo neke 2008. godine. Tada smo se družili, pili kafe i to je to, ništa se tada nije desilo. Nažalost, putevi su nam se razišli i sasvim smo se slučajno sreli na ulici. Zamisli to? - rekla je Kaja.

Autor: Nikola Žugić