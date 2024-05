ISPRAVKA, Nije istina da građani zemalja koje nisu u EU mogu da rade u Nemačkoj bez viza, LAŽNA VEST

Portal Pink.rs 19.12.2018. objavio je tekst sa naslovom OVAJ ZAKON SU ČEKALI MNOGI! Od 1. januara 2020. možete da radite u Nemačkoj BEZ VIZA, ali postoje USLOVI koji moraju biti ispunjeni, koji je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao LAŽNA VEST.

Na portalu Pink.rs objavljen je članak iz koga bi se moglo zaključiti da je Nemačka dozvolila građanima bez EU pasoša da se u ovoj zemlji zaposle bez vize. Međutim, kako nam je skrenuo pažnju portal Raskrinkavanje.ba, radi se o klikbejt naslovu i lažnoj vesti pošto iz samog teksta ne sledi da građani zemalja koje nisu deo EU mogu da rade u Nemačkoj bez viza.

Kakav zakon je zaista usvojen?

O tada novom zakonu, inače, pisao je i Dojče vele.

Nemački parlament Bundestag usvojio je paket zakona koji se odnose na migracije.(...)

Taj zakon se nije odnosio samo na vrhunske stručnjake nego i za sve one koji pronađu zaposlenje „koje odgovara njihovoj kvalifikaciji". I to za sva zanimanja a ne samo za ona koje nemačka Agencija za zapošljavanje proglasi deficitarnima kao što je to bio slučaj i dosad. Velika novost je tada bila i ta da su onima sa stručnom kvalifikacijom bila omogućena i da pre samog zaposlenja dođu u Nemačku kako bi ovde tražili posao. Taj boravak je ograničen na šest meseci a uslov je da se tražitelj može sam izdržavati.(...)

Ali najveća novost tada je bila da nemački poslodavac koji želi zaposliti radnika koji ne dolazi iz neke od zemalja Evropske unije (ili Nemačke) više ne mora dokazivati da na EU tržištu nije uspeo pronaći adekvatnu radnu snagu.

Ovaj tekst nastao je kao korekcija originalnog teksta, nakon što je portal Raskrinkavanje.ba članku objavljenom na Pink.rs dao ocenu lažna vest.

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 21. maj 2024. godine.