ŽESTOKA RASPRAVA U STUDIJU 'NOVOG JUTRA': Da li je Dragoljub Draža Mihailović bio heroj ili zločinac?! Ovo pitanje I DALJE DELI SRBIJU (VIDEO)

General Dragoljub Draža Mihailović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini i ministar vojni u vladi Slobodana Jovanovića, rehabilitovan je 2015. odlukom Višeg suda u Beogradu, a podele oko uloge njegovog pokreta u Drugom svetskom ratu i dalje traju.

Jedna od ulica u Kragujevcu dobila je zvanično naziv Đeneral Draža Mihailović, a pojedini Kragujevčani iskazali su svoje nezadovoljstvo ovom odlukom. Tim povodom na društvenim mrežama oglasio se i Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata, osuđujući imenovanje ulice prema generalu Mihailoviću.

S druge strane, mr Radovan Kalabić, književnik i istoriograf, kaže da Draža Mihailović zaslužuje najmanje bulevar ili spomenik i to u Beogradu, budući da je reč o najodlikovanijem srpskom oficiru, prvom Hitlerovom protivniku u Evropi i nekome ko je rehabilitovan u sudskom postupku. Ističe da je imenovanje ulice po Draži Mihailoviću legalno i legitimno.

- Ova procedura u Kragujevcu išla je zakonskim putem: opštinska komisija je predložila da ulica ponese ime Draže Mihailovića, potom je Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu prihvatilo predlog, koji se potom vratio u Skupštinu opštine na glasanje od strane odbornika. Dakle, reč je o legalnoj proceduri i odluci – kaže Kalabić za “Novo jutro”.

Na pitanje da li bi član SUBNOR-a bio isključen iz organizacije ako bi u ovoj proceduri glasao za imenovanje ulice po Draži Mihailoviću, Ratko Krsmanović, član predsedništva SUBNOR-a Beograd, odgovara:

- Pa, naravno. Stav SUBNOR-a poznat je javnosti. Smatramo da u odluci da se ulica nazove po Draži Mihailoviću nema ničeg normalnog, moralnog, niti pravno utemeljenog – kaže Krsmanović i nastavlja:

Sve počinje jednom trodecenijskom ujdurmom, od jednog neočetničkog pokreta i raznih Cvetkovića, Kalabića, kojima je pošlo za rukom da u ovim smutnim vremenima nametnu reafirmaciju četničkog pokreta. Ovo Srbiju dovodi među zemlje gubitnice, umesto da naša zemlja zauzme mesto koje joj zasluženo pripada, a na osnovu herojske borbe jugoslovenskih i srpskih Partizana. Nije poznato da postoji ijedna akademska zajednica u okruženju ili u svetu koja je ravnogorski pokret Draže Mihailovića svrstala u antifašistički. Samo je Srbija uspela da nametne suprotno – kaže Krsmanović.

On je pokazao naslovnu stranu nemačkog lista “Armi cajtung” na kojoj se slavi Draža Mihailović, njegov pokret i njegovi podvizi. Pokazao je i fotografije, kako kaže, ”stravičnih prizora delovanja četničkog pokreta unutar Srbije, a petorica sa fotografije, kako kaže - petorica ubica, danas se nalaze u Cvetkovićevoj knjizi kao žrtve komunističkog terora.

Pokazao je i fotografiju Nedićevaca i Držinih četnika koji “rade na istom zadatku – vešaju rodoljube”.

- Ovakve dokumente mogu nizati do sutra i oni su dokaz zverstava Draže Mihailovića i njegovog pokreta – kaže Krsmanović. S druge strane, Kalabić kaže da je reč o falsifikatima “o kojima slušamo već sedam decenija”.

- Ne čudi me stav funkcionera SUBNOR-a (Krsmanovića) koji je filijala SPS-a, a za čije ime se vezuje i rušenje spomenika na Ravnoj gori u poslednjoj deceniji 20. veka. Opravdanje za isto našao je u tome da je angažovao pripadnika muhamedanske vere da tako vandalski čin izvrši. Ipak, čudi me to što najavljuju da će rušiti tablu sa ulicom Draže Mihailovića, a nije im palo na pamet da se usprotive postavljanju spomen-ploče Aćim efendiji, koji je od Novog Pazara pa sve do Raške počistio i popalio srpska sela – kaže Kalabić za Pink.

