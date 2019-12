Vlada Malte stala je u utorak u odbranu svoje odluke da odbije izdavanje boravišne dozvole za dvadeset dvoje, uglavnom srpske dece, ističući da će deca tako izbeći rizik da žive u siromaštvu, a urednik političke rubrike u dnevnom listu "Informer" Milan Dobromirović smatra da je to jedan vid diskriminacije.

-Te uredbe su nešto novo. Početkom ove godine je to doneto, u redu je da se zemlje bore za sopstvenu radnu snagu, ali Malta je nedavno raspisala konkurs za 19.000 ljudi, ali da ode samo jedna osoba. Oni hoće da tamo osoba radi, ali njihovoj deci da ne obezbede besplatno školovanje, vrtić... – naglašava Dobromirović.

- U tom smislu to je diskriminacija. Najsumanutije mi je to što oni hoće da zadrže roditelje, a pošalju decu, to nije normalno. Hoćete neko da vam zarađuje, privređuje, plaća poreze, a ne može da ima decu u toj državi – kaže Dobromirović.

Kako kaže, ni jedna evropska institucija, nije reagovala na ovo, jer se to odnosi na zemlje koje nisu u EU, i zapitao se da li to znači da mi nemamo nikakva ljudska prava u EU.

Slobodan Samardžija, bivši dopisnik "Politike" iz Moskve, ističe da svaka zemlja postavi sebi granice šta može, a šta ne može da uradi, a Malta je, kako smatra, verovatno sebi postavila takve granice u vezi sa tom decom.

- Ono što je moglo ovog trenutka da se ispoštuje, ispoštovalo se. Da se razumemo, niko na Malti ne mrzi tu decu, nego je jednostavno situacija takva da oni moraju da se uklapaju u ono što je njihov princip – istakao je Samardžija.

Kako je ocenio, treba tražiti neko novo rešenje.

- Nije to jednostavno. Imaju oni razlog zbog koga je to urađeno i to neki unutrašnji razlog i neki opšte evropski razlog koji ih tera da tako nešto urade. To se najteže ispoljava na toj deci – smatra Samardžija.