KERN ZA PINK: Auto-put Miloš Veliki biće završen zahvaljujući fantastičnim odnosima predsednika Vučića i predsednika Si Đinpinga (VIDEO)

Imre Kern, državni sekretar Ministarstva građevine, uoči otvaranja deonice Surčin-Obrenovac, rekao je da je ova deonica bila zahtevna i da je sinergijom izvođača kineske kompanije China Communications Construction, nadzornog organa, investitora Putevi Srbije i ljudi iz ministarstva urađen veliki posao u kratkom roku.

- Februara 2016. godine bio sam u Pekingu i pregovarao sa institucijama Vlade Narodne Republike Kine i Eksim bankom i bili smo razočarani jer nismo dobili pozitivan signal za početak radova na ovom poslu, ali zahvaljujući fantastičnim odnosima našeg predsednika i predsednika Narodne Republike Kine ipak je ovaj projekat dobio podršku od Eksim banke i pre nepunih tri godine predsednik Vučić je otvorio radove – rekao je Kern za Novo jutro TV Pink.

Kern je rekao da deonica Surčin-Obrenovac sadrži jedan most preko Save i Kolubare ukupne dužine 1.581 metar.

- To je sam za sebe ogroman most, rađen sličnom tehnologijom kao Pupinv most. Ono što je bitno je da je vrlo kratak rok bio za završetak mosta. Zahvaljujući tome što je na 11 mesta most rađen u svakom trenutku je moglo tako brzo da se završi – kazao je Kern i dodao:

Komplikovanost ove deonice čine dve petlje. Naročito surčinska petlja koja je sama po sebi ogroman projekat zato što povezuje dva auto-puta, zbog toga ima osam ulazno-izlaznih traka. Oko 2,5 kilometara puta sadrži samo petlja i nekoliko mostova.

Kern kaže da je posao pre roka urađen zahvaljujući sinergiji svih učesnika projekta i ističe da je velika stvar što je izvođač prihvatio neke sugestije iz ministarstva.

Vrednost projekta deonice Surčin-Obrenovac je, navodi Kern, 233,36 miliona dolara.

- Izuzetno je dobro išlo plaćanje. Svakog meseca je isplaćena obaveza prema izvođaču – rekao je Kern.

Ova deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće auto-putem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara. Završetkom i ovog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac. Najveći most kod Obrenovca dužine 1.581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88.000 kubika betona i više od 11.500 tona aramature.

Takođe, u trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta. Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom "krletke", što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.

Raspon između stubova na mostu je 275 metara. Taj most je u junu ove godine spojio surčinsku i obrenovačku stranu, to jest obale Boljevaca i Bariča. Inače, na tom mestu se nalazi i najveći plovni put Save u širini od 150 metara. Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput "Miloš Veliki" će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.

Deonica je podeljena na pet sektora: pored izgradnje mosta, podrazumeva nadvožnjak preko pruge Ostružnica - Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.

Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom oko Beograda odnosno budućim putem od Novog Beograda do Surčina, to jest od Vojvođanske ulice i Bulevara Jurija Gagarina. Surčinska petlja spaja autoputput E-75 sa autoputem E-763 (Miloš Veliki) odnosno putne koridore 10 i 11.

Ta petlja nalazi se otprilike između petlje Dobanovci i ostružničkog mosta, tako da će vozači moći do petlje Surčin da dođu sa južne strane preko Ostružnice, a sa severne od Dobanovaca. Obrenovačka petlja je nešto manja od surčinske, a sastoji se od dve mostovske konstrukcije odnosno dva nadvožnjaka i predstavlja vezu Koridora 11 sa Obrenovcem i okolnim mestima.

Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin - Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.