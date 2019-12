Antić: Moći ćemo sve gradove da priključimo na gas

Zahvaljujući Turskom toku, Srbija će moči u budućnosti da ostvari nove planove za gasifikaciju i da priključi sve gradove Srbije na gas, izjavio je danas u Skupštini Srbije ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Ovih dana je završeno postavljanje cevi gasovoda Turski tok od granice s Bugarskom do granice s Mađarskom, podsetio je ministar i dodao da su to odlične vesti za Srbiju.

- Kao što smo i obećali da ćemo do kraja godine završiti s postavljanjem cevi na našoj deonici tog gasovoda, tako smo i uradili, i taj deo gasovoda završili. Pred nama je jos dosta posla, tokom 2020. godine treba završiti blok i merne stanice, kao i veliku kompresorsku stanicu kako bi gasovod imao pun kapacitet - rekao je Antić.

On je naglasio da Turskim tokom Srbija dobija novi pravac snabdevanja gasom i da će to doprineti jačoj energetskoj bezbednosti.

- Nažalost, do sada smo bili oslonjeni na gas iz Ukrajine preko Mađarske. Turski tok može da nam obezbedi dve ključne stvari. Da imamo tranzit gas i da od toga ostvarujemo prihode, što je do sada bilo nezamislivo. S druge strane, može da nam omogući nove planove za gasifikaciju Srbije. To nam sve omogućava i nove planove, moćićemo da sve gradove priključimo na gas u smislu njihovih toplana - rekao je ministar odgovarajući na poslaničko pitanje narodnog poslanika i odboranika Jedinstevene Srbije (JS) Vojislava Vujića dokle su stigli radovi i kako napreduje Turski tok.

U ministarstvu rudarstva i energetike očekuju da će sve zemlje Turskog toka realizovati svoje projekte. U ovom trenutku pogledi su upereni, kako kaže, prema Bugarskoj, koja je morsku deonicu gasovoda završila, a očekuje se da će to početkom janura biti zvanično završeno i u Turskoj.

Ministar navodi da je završena deonica kopnenog dela gasovoda u Turskoj do granice sa Bugarskom i da je zavsršena prva deonica gasovoda u Bugarskoj do velike kompresorke stanice "Strandža", gde ulazi gasovod u njihov sistem.

Prema njegovim rečima, ostaje još puno posla kako bi se taj gas doveo do granice sa Srbijom."Oni su tu u nekom laganom kašnenju, zbog problema sa izborom izvođača i određenih sudskih postupaka koje su imali.

Saudijski konzorcijum počeo je radove. Imamo obećanje da će oni već prve polovine 2020. godine završiti 308 kilometara gasovoda prema Srbiji, a 'Štop' će obezbediti da prve količine gasa prema Srbiji iz tog pravca poteknu u prvoj polovini 2020. godine", objasnio je ministar Antić.