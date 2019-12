PRAZNIČNO RADNO VREME: Evo kako će raditi prodavnice, pošte, apoteke...

Većina Pošta, supermarketa i apoteka će 31. decembra raditi skraćeno, dok će 1. i 7. januara će biti zatvoreni, a Parking neće naplaćivati usluge u zoniranim delovima 1. 2. i 7. januara

Javno preduzeće Pošta Srbije 31. decembra radiće skraćeno, do 17 časova, osim glavne pošte u Takovskoj ulici, koja radi non stop tokom godine, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, osim na prelazu Gradina koja će raditi do 19 sati.

U sredu, 1. januara 2020. godine dežuraće glavna pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U četvrtak, 2. januara 2020.godine u Beogradu će biti dežurne pošte u Takovskoj koja će raditi non stop, u Savskoj 2 koja će raditi od 8 do 15 časova, u TC "Stadion Shopping Centre", Zaplanjska 32 od 8 do 19 časova, u TC "Big Fashion", Višnjička 84 od 9 do 19 časova, u TC "Shoppi Retail Park", Bratštva i jedinstva 2G od 8 do 19 časova, u TC "Immo Outlet Center", Gandijeva 21, od 8 do 19 časova, u TC "Merkator Centar", Bulevar umetnosti 4 od 8 do 19 časova.

U Novom Sadu će 2. januara raditi pošte na sledećim adresama: Temerinski put 50 od 8 do 20 casova, Teodora Mandića 23, Futoški put 93/c, Balzakova 59, Bajci Žilinskog 4, Branka Chopića bb i dr Svetislava Kasapinovica 10-14 od 8 do 19 casova.

U Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu će tog dana raditi po dve pošte.

Po jedna pošta u Nišu i na Zlatiboru od 8 do 15 časova, u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj Palanci, Futogu, Somboru i Sremskoj Mitrovici od 8 do 19 casova i jedna pošta u Pancevu od 8 do 12 casova, Šapcu od 8 do 14 casova i na Kopaoniku od 9.30 do 20.30, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Supermarketi

Kada je reč o velikim super marketima, većina će raditi, u utorak, 31. decembra do 18 časova, dok će na dan dočeka Nove godine.

U sredu 1. januara i utorak 7. januara većina prodajnih objekata neće raditi

Ostalim danima, svi marketi koji se nalaze u tržnim centrima radiće prema redovnom radnom vremenu.

Pakring servis

JKP "Parking servis" obaveštava korisnike da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika 1. 2. i 7. januara 2020.godine, kada će biti i zatvoreni šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Kraljice Marije 7.

Sve javne garaže, posebna i sms parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće op uobičajenom sistemu naplate.

Od petka, 3. januara, i od srede 8. januara, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri, radiće op uobičajenom radnom vremenu.

Apoteke

Apoteke Beograd neće raditi 1. i 2. januara, dok će od 3. do 6. januara imati redovno radno vreme.

Stalno dežurne apoteke biće "Prvi maj", Kralja Milana 9, "Sveti Sava", Nemanjina 2, "Zemun", Glavna 34, "Bogdan Vujošević", Bulevar Maršala Tolbuhina 30 Novi Beograd i "Gornji grad", Dr Ðorđa Kovačevića 27, Lazarevac.

Tokom praznika dežuraće i još desetak apoteka u više beogradskih opština.