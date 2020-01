Specijalni terapeut i psihoterapeut Marija Brašić rekla je da praznična euforija ljude uhvati pred početak Nove godine i nekako "nametne" da moramo da imamo odgovore - "gde ćeš za Novu Godinu i sa kim?", dodajući i da je nekim ljudima dovoljno da budu povezani sami sa sobom, jer su povezani sa svojom snagom.

-Nije čudno da ljudi uđu u euforično raspoloženje i čim je euforija u pitanju - znači da je nešto predimenzionirano - objašnjava ona.

- Ljudi koji nemaju taj doživljaj, sreću i pozitivna osećanja, dožive to kao obavezu damoraju da budu srećni i zadovoljni, da prikažu samo najlepši deo svog života,pa se onda zato na Fejsbuku ili drugim društvenim mrežama baš nađu te fotografije na kojima smo srećni i razdragani - kaže Brašić i dodaje da se stiče utisak da je sa tih mreža "proterano svako drugo osećanje".

Brašić ističe da je važno da znamo da je usamljenost normalna emocija, kao i da možemo biti povezani sa jednom osobom da ne bismo bili usamljeni.

-Možemo biti povezani i sami sa sobom, jer znam šta sam, znam ko sam, znam koliko vredim i šta sam postigao u ovoj godini" – istakla je ona.

-Nekim ljudima nije dosadno samima sa sobom jer su povezani sa svojim unutrašnjim delom i sa svojom snagom - dodaje ona.

Osnivač stranice „Mudrolije sa Tvitera“ Dino Tutundžić ističe da zna dosta ljudi koji su sami proveli Novu godinu, a da su na društvene postavljali fotografije na kojima se vide dve čaše za vino i kolači.

- Malo ko će da prizna da mu nije svejedno što dočekuje sam Novu godinu, ali vidi se da to nije to, sigurno je da ljudi ne vole da budu sami - smatra on.