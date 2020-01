NEOBIČNO PRIJATELJSTVO DVA VELIKANA: Teslu je od smrtonosne bolesti spasio jedan pisac, a on mu se ovako odužio!

Kaže se da veliki umovi razmišljaju slično i taj aforizam definitivno važi i za Nikolu Teslu i Semjuel Klemensa poznatijeg kao Mark Tvena, koji su bili ikone krajem 19. i početkom 20. veka.

Kada su se upoznali Tesla je bio mladi naučnik i pronalazač, a Tven poznati pisac. Međutim bio je fasciniran i tehnologijom i naukom pa je bilo neizbežno i logično da su se već posle prvog susreta ova dva genija zbližila.

Kada je Tesla pre dolaska u Ameriku bio toliko bolestan da su lekari mislili da neće preživeti, vreme je provodio tako što je čitao knjige Marka Tvena koje je mogao da nađe u biblioteci.

Tesla ih je opisao kao toliko "zadivljujuće, da je zbog njih zaboravio na svoje beznadežno stanje" i da veruje da su upravo Tvenova dela uticala na njegov začuđujući oporavak. Posle 25 godina njih dvojica su se upoznali u Njujorku i kada je Tesla to rekao Tvenu, pisac je bio dirnut do suza.

Tven se zainteresovao za Teslu i njegov rad nakon što je čuo za električni motor koji je naučnik izumeo radeći za Džordža Vestinghausa. Shvatio je da je Teslin motor bolji od modela koji je osmislio Džejms Pejdž, a u koji je Tven hteo da investira. Tesla ga je savetovao da to ne radi, ali ga Tven nije poslušao zbog čega je izgubio veliku sumu novca.

Tven je bio očaran strujom, a Tesla je tražio nove načine da je koristi, pa nije ni iznenađujuće što je pisac postao redovan posetilac Tesline laboratorije. Postoji nekoliko fotografija iz tog perioda koje pokazuju njih dvojicu zajedno u laboratoriji. Jedna od najpoznatijih, ali i najčudnijih priča o njih dvojici jeste ona u kojoj je Tven isprobao Teslin visokofrekventni oscilator.

Radi se o uređaju koji vibrira, a Tesla je istraživao da li te vibracije mogu da imaju terapeutski efekat. Tesla je predložio Tvenu da proba oscilator jer je prema mnekim izvorima znao da Tven ima probleme sa probavnim sistemom pa je predložio eksperiment kao način da ga izleči.

Mark Twain at Tesla's Lab pic.twitter.com/nqhlY7lUVV — History Lovers Club (@historylvrsclub) 08. август 2019.

Rekao je Tvenu da stane na platformu dok je on pokrenuo visokofrekventni oscilator. Tven je rekao da mu jako prija taj osećaj i da se oseća veoma vitalno. Međutim, uprskos tome što mu je Tesla rekao da je vreme da se skloni od oscilatora, Tven je to odbijao sve do trenutka kada je hitno morao da istrči i ode do toaleta. Tako je Tesla izlečio Tvena od zatvora i dokazao da njegov oscilator može da ima efekat laksativa.

Tven je godinama često boravio u Teslinoj laboratoriji i pomagao mu oko eksperimenata. Navodno je Tesla jednom ispalio rendgenski zrak pravo u Tvenovu glavu. Moguće je da je Tesla inspirisao Tvena da izmisli lik Henka Morgana, čoveka koji putuje u prošlost u knjizi "Jenki na dvoru kralja Artura".

Iako je ostalo malo sačuvanih prepiski između njih dvojice, poznato je da je Tesla bio pozvan na venčanje Tvenove ćerke, što je siguran znak stvarnog poštovanja koje je postojalo između njih i koje se nastavilo sve do Tvenove smrti 21. aprila 1910. godine.