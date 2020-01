Tog 15. januara 2000. u 17.05 sati u holu beogradskog hotela "Interkontinental“ ubijen je Željko Ražnatović Arkan. S njim su u pucnjavi stradali i biznismen Milenko Mandić Manda i Dragan Garić, savezni policajac, koji su sa Arkanom sedeli u separeu.

Kako su ranije pisali beogradski mediji, bila je subota, a subote je najviše voleo. Jedino je tada dopuštao sebi da spava koji sat duže. A to jutro nije slutilo zlo.

Doručkovao je obilno sa porodicom. Iako je bio na dijeti, dopustio je sebi veliko parče omiljenog mu francuskog sira sa biberom i belim lukom koji mu je iz Francuske doneo Milovan Ilić Minimaks. Ceca je krenula da se nađe sa sestrom Lidijom u svom ekskluzivnom butiku u "Interkontinentalu", a Arkan da pozavršava neke sitnije poslove.

Kažu da su ga tog poslepodneva videli kako ispija kapućino u kafeu "Trozubac" u Nušićevoj ulici. Na trafici na Terazijama kupio je pregršt dnevnih novina. Potom je sa telohraniteljem seo u svoj blindirani džip "ševrolet" i krenuo na ručak u hotel.

Ražnatović je u hotel "Interkontinental" došao sa suprugom Svetlanom Ražnatović, njenom sestrom Lidijom Veličković i telohraniteljem Zvonkom Mateovićem.

U holu hotela bila je neviđena gužva, a Arkan je sedeo u separeu nedaleko od recepcije.

Ispred ulaza u "Interkontinental" sreo je svog starog prijatelja Milenka Mandića. A pojedini mediji su ranije pisali, da su pokojni Ražnatović i Mandić tog kobnog 15. januara u hotelskom separeu upravo popunjavali tiket sportske prognoze.

Mandić je, navodno, pola sata pre pucnjave krenuo do kladionice da uplati tiket, ali naišao je njegov poznanik i ponudio se da umesto njega on to obavi. Na svoju nesreću, Mandić je pristao da ga poznanik odmeni...

Oko 17 časova ispred hotela stala su dva automobila. Iz "opela kalibre" izašli su Dragan Nikolić Gagi i Milan Đuričić Miki, koji su od ranije bili poznati policiji.

Iz drugog vozila, golfa, izašao je Zoran Nikolić Pegla, kao i pripadnik Druge čete Prvog bataljona policijske brigade SUP-a Beograd, Dobroslav Gavrić.

Gagi, Miki i Gavrić, ušli su hotel sa namerom da izvrše ubistvo. Pegla je ostao na parkingu i čekao.

Arkan je sa društvom sedeo u holu, dok su Ceca i Lidija obilazile butike, ne sluteći šta će se desiti samo nekoliko minuta kasnije.

Malo posle 17 sati, Arkanu su prišli Miki i Gagi. Oni su se rukovali sa Arkanom, izljubili sa Mandićem koji je sedeo sa Željkom i krenuli ka stepeništu koje je vodilo ka hotelskim salama za banket.

Gavrić je nakon toga seo u drugi separe, nekoliko metara iza leđa Arkanu.

Posle samo nekoliko minuta, ustao je od stola, a ispod kaputa izvadio pištolj "CZ 99". Tri metka ispalio je u Arkana, od kojih ga je jedan pogodio u levo oko.

Kada je video šta se događa, Mandić je skočio i pokušao da zaštiti Arkana, odnosno nasrće na ubicu i njegov revolver.

Međutim, ubica uspeva da iz neposredne blizine ispali vise hitaca koji Mandića pogađaja ga u telo, zbog čega ovaj ostaje mrtav na mestu.

U "Interkontinentalu" je nastao opšti haos. Padale su čaure, čaše, šolje i flaše, a preplašeni gosti su legli na pod sklanjajući se od rafalne paljbe.

Ubrzo je na lice mesta stigla policija, ali ne i Hitna pomoć. Samo nekoiliko minuta nakon pucnjave jake policijske snage preplavile su "Interkontinetal".

Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija izbezumljene stravičnim prizorom, vukle su Arkana do ulaza hotela i molile za pomoć. Ceca je zatim pokušala da nagovori jednog policajca da službenim vozilom odveze Arkana do bolnice, ali on ju je odbio jer nije imao dopuštenje od nadređenog da to učini.

Na kraju, Arkan je BMW-om prebačen u Uregentni centar, gde je u 17:30 časova podlegao povredama i zvanično proglašen mrtvim.

Krv mu je bila zgrušana na oku, zubi izbijeni... Ceca je tada izjavila da je pritrčala separeu i ugledala zgrušanu krv na Željkovom levom oku koje je bilo zatvoreno. Zubi su mu bili izbijeni, a kada ga je protresla, počeo je da kašlje i izbacuje krv iz usta. Ona je dodala da je Manda sedeo pognut i krvario iz oka i usta, a Garić je ležao pored separea i držeći se za stomak jecao: "Joj, joj". U jednom trenutku čula sam Zvonka Mateovića kako viče: "Spusti pištolj!"

Arkanov život bio je protkan kontroverzama. Jedni su ga smatrali herojem, a drugi kriminalcem. Motiv ubistva do danas u potpunosti nije razjašnjen, a dodatne probleme u istrazi izazvalo je to što kamere nisu radile u trenutku ubistva, te snimak celog događaja ne postoji, a inače je ceo taj hol prekriven kamerama.

Arkan sahranjen 20. januara Pet dana, nakon što je sa svoja dva prijatelja ubijen u beogradskom hotelu "Interkontinental", 20. januara 2000. godine sahranjen je Željko Ražnatović Arkan. Arkanova majka Savka je zajedno sa Svetlanom Ražnatović išla za kovčegom, a potresan govor je održao njegov kum Borislav Pelević.

Ono što je zaintrigiralo mnoge jeste to što se neko usudio da puca na Arkana u hotelu u kojem se on osećao kao domaćin, pred velikim brojem očevidaca.

Za ubistvo Ražnatovića, Okružni sud u Beogradu je 9. oktobra 2006. godine osudio Dobrosava Gavrića, kao i Milana Đurišića i Dragana Nikolića. Dobrosav Gavrić, bivši policajac, u Srbiji osuđen zbog toga ubistva na 35 godina, uhapšen je 2012. godine u Južnoafričkoj Republici.