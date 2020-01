DANAS PENZIJE! Evo od kada će ček biti "teži" i do 5.400 dinara

Isplata decembarskih penzija počeće danas za penzionere koji ih primaju preko tekućih računa, a od ponedeljka i za sve one kojima ček stiže na kućnu adresu ili ih podižu na šalterima pošta.

Ova penzija je poslednja koja će stići po starom obračunu, odnosno bez povišice, a uvećane januarske čekove, na kojima će pojedini imati i 5.400 dinara više, najstariji će dobiti od 9. februara.

Naime, od januarske penzije 2020. počinju da se primenjuju izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, usvojene početkom decembra prošle godine, kojima se od 1. januara 2020. godine uvodi indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli.

"Švajcarski model" praktično znači da će penzije 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

Konkretno, za januarsku penziju (koju penzioneri dobijaju u februaru) to znači povećanje od oko 5,4 odsto, pa će penzioneri sa najmanjim primanjima (njih 106.000) od januarskog čeka umesto 10.000 dinara dobijati po 10.540 dinara, dok će penzioneri sa najvećim primanjima (iznad 100.000 dinara) imati povišicu od najmanje 5.400 dinara. Trenutna prosečna penzija od 26.342 dinara praktično će biti veća za 1.500 dinara.

Najbrojnija grupa penzionera, koju čini više od petine najstarijih (njih 21,5 odsto), čije su penzije od 10.000 do 15.000 dinara, u novčanicima će imati od 540 do 810 dinara više. Najstariji građani koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara, i kojih ima 218.350, mogu da računaju na 810 do 1.080 dinara više, a oni kojima na čeku stoji iznos od 20.000 do 25.000 dobiće povišicu između 1.080 i 1.350 dinara.

Među najbrojnijim grupama penzionera je i ona sa primanjima od 35.000 do 40.000 dinara. Oni će u 2020. dobijati između 1.890 i 2.160 dinara više.Trenutno u Srbiji živi oko 1,7 miliona penzionera, među kojima je najviše onih iz kategorije zaposlenih - 84,24 odsto, zatim slede poljoprivredne penzije - 10,12 odsto, a najmanje ih je u kategoriji samostalne delatnosti – 5,63 odsto.Prošle godine Vlada Srbije je penzije povećala u rasponu od pet do 22,5 odsto.