Vulin: Svi koji su branili SRJ 1999. godine zaslužuju poštovanje

Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je, na svečanosti u Velikoj ratnoj sali starog Generalštaba, dvojici bivših pripadnika Vojske SR Jugoslavije uručio vojne spomen-medalje za doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.

Spomen-medalje uručene su bivšim pripadnicima Vojske Jugoslavije iz Crne Gore Andriji Mandiću, komandiru Lake samohodne artiljerijske baterije iz sastava 5. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, i Danilu Lekoviću, komandiru 1. voda u Lakoj samohodnoj artiljerijskoj bateriji iz sastava 5. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije.

Ministar Vulin je, nakon uručivanja priznanja, istakao da svi koji su branili Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine zaslužuju podjednaku pažnju i poštovanje, bez obzira da li su državljani Srbije ili Crne Gore.

- Svako ko je te 1999. godine bio uz svoj narod i uz svoju zemlju, zaslužuje naše poštovanje i zaslužuje da mu se i na ovaj način odužimo. Predsednik Aleksandar Vučić, vrhovni komandant Vojske Srbije, održao je istorijski govor. Svaki državni organ Republike Srbije je dužan da nakon tog govora uradi svoj deo, da sve od sebe da se upravo na taj način pokaže srpskom narodu u Crnoj Gori - naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, predugo je trajalo i mnogo decenija je prošlo od kako su Srbi u Crnoj Gori mogli da budu sigurni da je država Srbija čvrsto uz njih, da će uvek biti uz njih i da će imati na koga da se oslone.

- Srbija pamti dobro, kao što pamti i zlo, i svakome će vratiti i dobro i zlo, baš onako kao što je zaslužio. Ovo je naš način da se zahvalimo onima koji su nas čuvali, branili, a isto tako ovo je naš način da uputimo poruku srpskom narodu u Crnoj Gori da mi znamo za njegovo postojanje, da smo ponosni na njegovu hrabrost, na njegovu tvrdoglavost, upornost i otpornost, i da će srpski narod u Crnoj Gori uvek moći da računa na državu Srbiju - poručio je Vulin.

Kako je istakao Andrija Mandić, veoma je srećan što je sa svojim prijateljem Danilom Lekovićem, u prilici da dobije tako visoka odličja, ali i što vidi da Vojska Srbije i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i država Srbija, kao naslednica SR Jugoslavije pamti sve ono veliko što je bilo iz vremena NATO agresije na SRJ.

- Ovo je veliko priznanje za bateriju kojom sam komandovao, veliko priznanje za sve rezerviste u Crnoj Gori, a bilo ih je ogroman broj 1999. godine, koji znaju i koji se ponose što su se odazvali na poziv otadžbine i što su branili svoju otadžbinu onako kako su to radili naši slavni preci. Dvadeset godina je proteklo i mnogi su se u Crnoj Gori trudili, isti oni koji su pozivali na dezerterstvo 1999. godine, koji su radili za NATO savez 1999. godine, da ljudi treba da se stide toga što su pripadali Vojsci Jugoslavije - istakao je Mandić.

Nisu smatrali, dodao je on, da je to jedan od najvećih činova u životu, već da je nešto sasvim drugo, misleći verovatno na izdaju, kojoj su i oni bili skloni, i da je to put kojim su trebali da idu i građani Crne Gore.

- Svi pripadnici Vojske Jugoslavije u Crnoj Gori koji su učestvovali u odbrani otadžbine 1999. godine, danas su, kao i prethodnog puta kada su tu bile porodice poginulih boraca iz Crne Gore, dobili snažno priznanje, snažnu podršku i ohrabrenje da čuvaju i neguju uspomene na velika dela koja su ostvarili naši prijatelji koji su poginuli, kao i mi koji smo ostali živi, ali smo ponosni i srećni da smo bili deo jedne velike istorijske priče koja će biti zlatnim slovima upisana u istoriji srpskog naroda - poručio je Mandić.

Uz spomen medalju, na današnjem prijemu ministar Vulin uručio je i sablju Andriji Mandiću.

Uručenjem vojnih priznanja za uspešnu saradnju i doprinos sistemu odbrane pripadnicima Lake samohodne artiljerijske baterije artiljerijskog diviziona PVO 5. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, koja je među prvima ispoljila dejstvo tokom NATO agresije na SRJ, izražena je zahvalnost što su branili otadžbinu, ne žaleći da polože i sopstvene živote i što čuvaju uspomenu na ova teška ali časna vremena.

Uručenju odlikovanja prisustvovali su i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.