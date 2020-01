Seksualni prestupnici i pedofili prethodnih godina izvršili su neke od najmonstruoznijih zločina u istoriji srpskog pravosuđa. Deca su bila mučena i ubijena, a kod one koja su preživela ovu vrstu torture, ostala je trauma za ceo život. Postavlja se pitanje kolika je kazna dovoljna za zločince ovog tipa.

Ninoslav Jovanović oteo i 10 dana zlostavljao Moniku Karimanović (12), Vladica Rajković silovao i ubio trogodišnju devojčicu, Mladen Ogulinac silovao pa ugušio osmogodišnjakinju, Dragan Đurić silovao i ubio Tijanu Jurić (14), Mališa Jevtović ćerku (3) svoje supruge pretukao, a potom silovao. Devojčica je potom preminula...

Prve “klice” pogrešnog pojmanja sebe i sveta oko sebe moguće je primetiti već u ponašanju maloletnika, a oni koji su bili dužni da ga osposobe da na društveno prihvatljiv način uspostavi intelektualne, čulne i emotivne kontakte sa okolinom i drugima, nisu u tome uspeli, kaže kriminolog Zlatko Nikolić.

- On postaje svestan da je sam i samoća ga plaši. Osećaj usamljenosti blizak mu je ludilu, te pokušava da ga nadoknadi na objektivno mogući način, iako društveno nedopušteni. Dakle, ako biste da se najedete, možete da zaradite novac za hleb i kupite ga, ili da ga ukradete. Pojedinci imaju naučeno ponašanje, pa sve to uspešno prikrivaju. Međutim, jednog dana uglavnom “puknu” i to na način koji šokira javnost – kaže Nikolić.

Ovakvi zločinci imaju potrebe čije je zadovoljavanje teško jer nije društveno prihvatljivo, a kako bi ih zadovoljili, pedofili recimo, zavode uglavnom sebi blisku decu i stoga su najveći broj pedofila “fine čike iz komšiluka”.

- Vrlo retki su pedofili poput “Malčanskog berberina”, čiji profil se kod nas sretao samo u literaturi. On je iz kategorije onih koji “seku kike”, to je ta vrsta patologije – kaže Nikolić.

Dr Siniša Pavun, psihijatar, kaže da je proteklih godina jako zastrašen nezainteresovanošću medija i stručnih krugova za problem povratnika. Podseća da je još Marijin zakon iz 2013. godine propisao da se vodi evidencija i nadzor lica osuđenih za krivična dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima.

- Zašto zakon nije ispoštovan u ovom slučaju? Moramo da shvatimo da su neka lica duševno bolesna, a neka patološki izmenjena i neodgovorna, pa učinilac ne može odgovarati za sve. Zakon je propisan i zakon je osmišljen kao preventivni, kao onaj koji će sprečiti počinioca da ponovo izvrši delo, a samim tim zaštititi i njega i nas kao socijalno okruženje – kaže Pavun za “Novo jutro”.

Zakonska regulative je, ističe, fantastična, ali je primena diskutabilna.

- Nemamo dovoljno kadrova, posebno u malim gradovima i na tome treba poraditi. Voleo bih da mi neko kaže gde su ta savetovališta i ustanove koje počinioci krivičnih dela treba da posećuju nakon izdržane kazne zatvora, a koja su propisana “Marijinim zakonom” – kaže dr Pavun.

Nikolić naziva ovakve zakone “mrtvorođenčadima”, budući da samo stoje na papiru, bez implementacije. Ipak, ako nemamo kadrova i sredstava, nije bilo neophodno primeniti sve iz zakona.

- Ne raditi ništa je neoprostivo! – kaže Nikolić.