BRZA PRUGA DO STARE PAZOVE U MARTU Na jesen 2021. vozom od Beograda do Novog Sada za 25 minuta

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarsva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i predsednik kineske kompanije “Čajna rejlvej internešenel kompani” (CRIC) Jan Žongmin razgovarali su o realizaciji projekta modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte.

Mihajlović je kazala da je Srbija ponosna na odnose dve države, ali i naša dva predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, te istakla da vrednost infrastrukturnih projekata sa NR Kinom iznosi 15 milijardi evra.

-Projekat modernizacije brze pruge Beograd-Budimpešta je veoma značajan za Srbiju, ne samo zato što je najveći projekat u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, već jer smo time deo globalne inicijative Pojas i put, na šta smo posebno ponosni jer govori o odnosima Srbije i NR Kine. Ovim projektom vraćamo Srbiju na poziciju tranzitne zemlje kroz koju prolazi prva brza pruga, što nikada nismo imali - rekla je ministarka.

Mihajlović je dodala da je važno što je danas u poseti Srbiji predsednik kineskih železnica, sa kojim je dogovoren i početak radova na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa Mađarskom.

- U martu ove godine ćemo imati završena 34 kilometra levog koloseka na pruzi Beograd - Stara Pazova, do oktobra će biti gotov i desni kolosek, to je važno za Beograd i Beovoz. Na jesen 2021. biće gotova deonica do Novog Sada, do kog ćemo iz Beograda stizati za 25 minuta. A u martu ove godine započećemo radove i na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa Mađarskom - izjavila je Mihajlović.

Jan Žongmin je zahvalio potpredsednici i ministarstvu na podršci i pomoći u realizaciji ovog projekta, rekavši da se juče na terenu uverio da svi radovi teku po ugovorenoj dinamici.

- Nemamo problema u realizaciji projekta i sa svoje strane, kao odgovorna kompanija, učinićemo sve da se radovi izvedu po dogovorenoj dinamici. Vaša kontinuirana podrška nam je izuzetno značajna - rekao je Jan Žongmin.