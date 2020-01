Brnabić: Građani treba da znaju da smo svi mi njihov servis

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu prekretnica u tome kako izgleda naša javna uprava i kakve usluge pruža našim građanima i privredi, kao i da će nam pomoći da lakše i brže implementiramo reforme.

"Ovo je dan koji nije samo važan za našu javnu upravu - celokupnu javnu upravu: bilo da se radi o republičkom ili lokalnom nivou, agencijama, organizacijama, kancelarijama i drugim telima u okviru javne uprave - već dan koji je važan za Srbiju i sve njene građane", poručila je premijerka na današnjoj svečanosti na kooj je otvorila Trening centar Nacionalne akademije za javnu upravu.

Ona je istakla da je osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu zadatak još iz ekspozea Aleksandra Vučića 2016. kad je bio premijer.

"Kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu preuzela sam ovu obavezu svesna da ćemo ako ovaj posao uradimo kako valja uraditi nešto istorijski, istinski i suštinski važno za našu zemlju i sve njene građane", rekla je Ana Brnabić.

Ona je naglasila da je zajednička misija - i Aleksandra Vučića kao predsednika Vlade te 2016. i njena kao predsednice Vlade nakon njega, Vlade kontinuiteta - bila da iz korena promenimo način na koji mi kao država pružamo usluge i odnosimo se prema građanima.

"Da naši građani znaju da smo mi svi tu zbog njih, da su oni naši šefovi, da nas oni plaćaju, da smo svi mi njihov servis, da je naš posao da brzo i efikasno, uz minimalne moguće dodatne zahteve, ispunimo njihove potrebe, da ih ne maltretiramo da idu od šaltera do šaltera, sakupljaju papire koje mi kao državna uprava već imamo, da ne budemo neljubazni, da naš prvi odgovor ne bude 'ne', već 'naravno' i 'kako da ne'", kazala je predsednica Vlade.

Ona je dodala da nisu želeli da traže izgovore da je javna administracija svuda na svetu spora, troma i neefikasna, već je želja bila da naši građani imaju drugačiju uslugu.

"U tom smislu, još 2016. smo zadali sebi dva cilja. Jedan, da krenemo da uvodimo elektronsku upravu u Srbiji, kao alat za efikasnost, transparentnost i borbu protiv korupcije. Alat koji će omogućiti da ne tražimo građanima papire, već da informacije razmenjujemo između sebe. Alat da budemo građanima i privredi servis, umesto da oni budu naši kuriri. Alat koji nam omogućava da smo našim građanima na usluzi 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, gde god da se oni nalaze", naglasila je Brnabić.

Podsetila je da su matične knjige prenete u elektronski oblik, kao i činjenice o državljanstvu, da su popisane ulice i adrese i napravljen Adresni registar, povezane su baze podataka i uspostavljena automatska komunikacija između državnih organa.

"Krenuli smo da uvodimo elektronske servise da ne bismo maltretirali naše građane i privredu, već iskreno i posvećeno radili za njih. Uveli smo e-Bebu, e-Recept, elektronski upis u škole, proveru poreza na imovinu i plaćanje elektronski, ukinuli overu zdravstvenih knjižica, od ove godine svi vrtići u Srbiji će imati elektronski upis dece, itd...", navela je Brnabić.

Istakla je da je preko 6,5 miliona dokumenata do sada, od 1. juna 2017. razmenjeno elektronski - što znači da preko 6,5 miliona papira nisu ljudi sakupljali od šaltera do šaltera i od kancelarije do kancelarije, već smo to, kako je rekla, mi uradili za njih.

"Drugi cilj koji smo sebi zadali je bio da napravimo instituciju koja će se baviti stalnim obučavanjem javnih službenika. Na republičkom nivou - Srbija ima Službu za upravljanje kadrovima (tzv. SUK) koji se bavi obučavanjem službenika - o novim zakonskim rešenjima, promenama regulative, novim trendovima, kazala je premijerka Brnabić.

Ona je istakla da na lokalnom nivou, na nivou zaposlenih u gradovima i opštinama Srbija nikada do danas nije imala instituciju čiji je zadatak bio da tim ljudima - gradonačelnicima, predsednicima opština, načelnicima opštinskih uprava, direktorima kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i svima ostalima - pomogne u smislu da ih informiše o izmenama u zakonima, da ih edukuje o eventualnim promenama u ingerencijama lokalnih samouprava, da ih savetuje o tome šta mogu i kako da urade u smislu lokalnog ekonomskog razvoja, da im pomogne na sistemski način sa primenom elektronske uprave, razvojem i upravljanjem projektima, da ih stalno podseća na to koliko je komunikacija sa građanima važna.

"Ako pogledamo privatni sektor - od najmanjih firmi, do najvećih globalnih korporacija - uspešni su samo oni koji ulažu u kontinuirano obrazovanje i osnaživanje svojih kadrova, ljudskih resursa. Od danas mi ovu filozofiju uvodimo u javnu upravu", poručila je Brnabić.

Ona je istakla da Nacionalna akademija za javnu upravu pokazuje svu našu rešenost da podignemo svest i naših građana i zaposlenih u javnoj upravi o potrebi kontinuiranog profesionalnog i personalnog razvoja svakog pojedinca.

"Cilj Akademije je primena znanja u praksi, fokus na konkretne rezultate za građane, više posvećenosti radu, više empatije i solidarnosti sa građanima, više kreativnosti i inovacija ili svakodnevnih malih promena na bolje u kvalitetu rada i usluge građanima. Akademija će nam pomoći da lakše i brže implementiramo reforme. Da lakše i doslednije implementiramo zakone i promene zakona i podžakonskih akata i da lakše prenosimo najbolje prakse iz inostranstva", navela je predsednica Vlade.

Ona je dodala da je njena lična želja da Nacionalna akademija ostvari još jednu misiju u našem društvu, da postane otvorena institucija koja nije samo servis zaposlenih u javnoj upravi nego i servis svih građana željnih znanja i personalnog razvoja, a naročito naših mladih ljudi.

"Želja mi je i da Nacionalna akademija vremenom postane mesto za regrutovanje projekata budućnosti i talenata koji žele da se uključe u izgradnju uspešne zemlje. Institucija koja će pokazati svu empatiju države i društva za razvoj i uspeh svakog našeg pojedinca i osnažiti ključni demokratski princip - jednake šanse za sve", istakla je Brnabić.

Prema rečima premijerke, Akademija i svi zaposleni u njoj imaju pred sobom težak i odgovoran zadatak, jer će oni biti jedna od ključnih karika u daljoj reformi naše javne uprave, i da je pred svima njima, i pred našom Akademijom za javnu upravu fantastičan izazov.

"Molim vas da svaki dan date sve od sebe, da sami date primer kako treba da izgleda naša moderna javna uprava, da se ne plašite da izađete iz konvencionalnih okvira jedne državne institucije, već da stvarate sinergije i partnerstva i sa privredom i sa organizacijama civilnog društva, i da širite vaša međunarodna partnerstva - kako sa drugim sličnim institucijama širom sveta, tako i sa obrazovnim institucijama", pozvala je Brnabić zaposlene u Akademiji i zamolila ih da otvore našu javnu upravu, da je osnaže i pomognu da ljudi u njoj budu ponosni što su servis građana.

Ona im je takođe poručila da uvedu inovacije i da eksperimentišu, da naprave javnu upravu u Srbiji na ponos svih njenih zaposlenih i svih njenih građana.

"Hvala svim partnerima koji su nas do sada podržavali u kreiranju ove važne institucije. Pred nama su velike stvari i pozivam vas da nastavimo zajedno na ovom putu promene", zaključila je premijerka Ana Brnabić.