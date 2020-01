LONČAR ZA PINK: Zagađenja vazduha ima, ali nema razloga za paniku (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da zagađenja vazduha ima, ali da nema razloga za paniku, jer, kako navodi, to ne može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih posledica.

Lončar je kazao da zagađenja ima svake godine, ali da je prethodnih godina javnost bila okupirana nekim drugim problemima kao što su posao, plate.

- Ovako će biti do subote, jer nema vetra. Još niko nije izmislio da stvori vetar i da rastera zagađenje - kazao je Lončar za Novo jutro TV Pink.

Lončar je apelovao da deca, stari i hronični bolesnici nemaju fizičke aktivnosti napolju u danima kada je povećano zagađenje vazduha.

- Ukoliko su napolju treba da stave šal preko usta, kako bi zagrejali vazduh. Provodite manje vremena napolju. Vrtići i škole ne moraju decu da izvode napolje, mogu da osmisle nešto drugo dok se ne promeni vreme. Ovo stanje ne može da dovede do ozbiljnih akutnih ili bilo kojih drugih posledica - naglasio je Lončar.

Prema njegovim rečima nije povećan broj dece koji ostaju u bolnici zbog zagađenja vazduha i dodaje da te podatke proveravaju na svakih nekoliko sati.

- Mi smo možda pogrešili što nismo na vreme izašli da to ljudima saopštimo, jer nije bilo ništa alarmantno - naveo je Lončar i dodao da je napravljen tim koji će se baviti pitanjem zagađenja vazduha.

Lončar je ukazao da su veliki zagađivači vazduha automobili i individualna ložišta, kao i da je za poslednjih nekoliko godina broj automobila u Beogradu povećan za 400.000.

Kako kaže, pitanje zagađenja vazduha ne treba da se politizuje jer time treba da se bave stručnjaci.

- Nećemo reći nema zagađenja. Ima, ali to nije takvog opsega da može da dovede do ozbiljnih posledica i da izaziva paniku. To je nešto što se dešava i što će se dešavati - naglasio je Lončar.

ĐILASOV PROGRAM I POVEĆANJE PLATA

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas predstavio je juče program "Srbija 2020" koji, kako je rekao, podrazumeva bolji život za građane šest meseci po promeni aktuelne vlasti. Između ostalog, u programu piše da bi početna plata lekara bila 1.000 evra, na šta Lončar kaže da se sada narod pita ko im to obećava Đilas političar ili Đilas biznismen.

- Ako je to obećanje Đilasa poltičara onda moramo da se podsetimo na njegovu političku karijeru. Ministar za inesticioni fond sa ogromnim novcem i ostalo, građani moraju da znaju, iz tog fonda ni jedan jedini dinar nije otišao za zdravstvo. Jedan zid da se okreči nije otišao - kazao je Lončar i dodao:

To je onaj političar koji sad kaže da će sve probleme rešiti. Dok je bio ministar to je bilo to. Dok je bio gradonačelnik obećao je da će do 2015. biti završeni svi Klinički centri, a svi znaju šta se od toga desilo.

Lončar dodaje da je u vreme kada je Đilas bio ministar plata medicinskih sestara bila oko 30.000 dinara, a lekara oko 50 hiljada.

- Danas, kada on nije na vlasti, sestra medicinska ima platu koliku je imao lekar u njegovo vreme, oko 50 hiljada dinara. Toliko o tom Koperfildu, biznismenu i šta već - kazao je Lončar i dodao da ova vlast ne staje i da je ona uložila u zdravstvo.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: