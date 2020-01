Počinje kompletna rekonstrukcija VMA

Vojnomedicinska akademija, koja će uskoro obeležiti 176 godina postojanja, biće kompletno rekonstruisana, zahvaljujući saradnji sa Nemačkom bankom za razvoj.

Načelnik te ustanove, pukovnik prof.dr Miroslav Vukosavljević, kaže u razgovoru za "Politiku" da je Vlada Srbije potpisala memorandum o saradnji sa tom bankom za kredit od oko 75 miliona evra, koji će služiti za poboljšanje energetske efikasnosti VMA.

To, prema njegovim rečima, znači da će se ta ustanova sređivati od poda do plafona.

Kako kaže, biće postavljene nove instalacije, vodovodne cevi i sistem grejanja, biće preuređeni operacioni blokovi, poboljšana klimatizacija i enterijer, adaptiraće se kupatila unutar odeljenja, a biće ulepšana i fasada.

Pukovnik Vukosavljević navodi da je preliminarni plan da se rekonstruiše krilo po krilo bolnice, zbog čega će biti bolesnici biti preseljavani sa jednog odeljenja na drugo, ali oni to neće osetiti na svojoj koži jer će sve biti dobro isplanirano.

On kaže da će na tome raditi dva ministarstva, a nosilac projekta će biti Ministarstvo rudarstva i energetike.

"Kredit je izuzetno povoljan, niske su kamate i odličan grejs period. Ogroman problem je bio dobiti tu vrstu kredita, jer je njihovo pravilo da novac ne daju vladinim organizacijama i institucijama", ističe pukovnik Vukosavljević.

Prema njegovim rečima, ovih dana treba da bude potpisan još jedan memorandum, a onda kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije, što će trajati šest meseci.

Ministarstvo će raspisati konkurs za najboljeg projektanta, što će trajati tri meseca, a zatim će biti raspisan izbor izvođača radova, objašnjava načelnik VMA.

Na pitanje da li će VMA moći da preuzme još jedno hitno dežurstvo u Beogradu, osim srede, on navodi da je to sa sadašnjim brojem kadrova teško, a da bi sa povećanjem ljudi bilo moguće, jer je to i toj instituciji u interesu.

Ističe da se VMA trudi da poboljša uslove u toj službi i da je završena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Službe hitne pomoći.

"Za to nam treba oko 120 miliona dinara, pa će i to morati da bude urađeno u okviru projekta rekonstrukcije cele ustanove", kaže Vukosavljević.

On ističe da će morati i da se razreši problem civilnih osiguranika.

"Prinuđeni smo da civilnom osiguraniku kažemo da za određenu terapiju moraju da idu na neku drugu kliniku i da čekaju da im komisija odobri primanje leka koji im je prepisao lekar sa VMA. Nama treba oko 650 miliona dinara za lečenje pacijenata inovativnim terapijama, a mi ukupno u budžetu imamo 900 miliona dinara za sve lekove po ugovoru sa RFZO", naveo je Vukosavljević i izrazio nadu da će se taj probelm, zahvaljujući dobroj saradnji sa direktorkom RFZO što pre prevazići.

On je najavio da će krajem marta u rad biti puštena gama kamera, koja je važna za dijagnostiku svih oboljenja, posebno malignih, kao i za snimanja i terapiju jer u sebi ima skener koji tačno može da locira promene.