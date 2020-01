ŠOK INFORAMACIJE O PEDOFILIMA U SRBIJI: Ljudi na uticajnim položajima prave zabave sa decom uzrasta do 14 godina - POSTOJE FOTOGRAFIJE SE*SUALNIH ODNOSA SA MALOLETNICIMA (VIDEO)

Igor Jurić, osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ je gostujući na Pinku rekao da je ta fondacija došla do dokaza o ljudima na uticajnim položajima u Srbiji koji su pravili zabave sa maloletnicima, te da ima fotografije, ali da ih neće objavljivati dok se ne prikupi dovoljno dokaza.

- Takve stvari su realnost i u našoj zemlji. Na žalost, sada smo došli i do dakaza da to zaista postoji. To su ljudi određenog uticaja. Imamo saznanja o ljudima u nekoliko gradova – Subotici, Novom Sadu i Beogradu, kao i o ljudima iz centralne Srbije koji zaista jesu na određenim uticajnim pozicijama – rekao je Jurić.

Kako je dodao, Fondacija vrlo odgovorno ulazi u celu tu priču.

- Nije ni malo naivno. Mislim da ćemo zagrebati negde gde do sada niko nije i mislim da ulazimo u osinje gnezdo – istakao je Jurić.

Prema njegovim rečima, u jednom slučaju jeste organizovana grupa zato što su se okupljali više ljudi na tim zabavama, bar po onome što se vidi na fotografijama, dok su ostalo pojedinačni slučajevi.

- Na fotografijama koje smo dobili vidi se da su to deca ispod 14 godina i u pitanju je konkretan seksualni odnos i mislim da će Tužilaštvo imati ozbiljan posao. Treba da prikupimo još određene dokaze da bi ti ljudi ušli u krivični postupak i da bi zaista bili osuđeni kako zaslužuju. Nemam nameru da pustim neke fotografije, da bi nekoga diskreditovao. Ja želim da ti ljudi budu uhapšeni i da odgovaraju – rekao je Jurić.

Moramo pedofiliji u Srbiji da stanemo na put, da ovakve stvari predupredimo, kažemo da je dosta i da kažnjavemo te ljude

Jurić je pozvao građane koji imaju neka saznanja i dokaze da se jave Fondaciji koja će to, kako je rekao, javno i bez straha izneti u javnost i pred nadležne organe.

- Ljudi se plaše, plaše se da neće biti zaštićeni. Najveći je problem svedočenje i ko će podići optužnicu. Strah je problem i sa decom koja se požale da su seksualno zlostavljana zato što se plaše da će biti izopštena iz svojih sredina. Često nemaju čak ni zaštitu svojih porodica – objasnio je Jurić.

- Ćutimo, okrećemo glavu, sve dok se nama ne desi. Polazim odsebe, nisam imao tu svest, nisam razmišljao na taj način dok nam se nije desilatako strašna tragedija. Sada to gledamdrugim očima. Kasno je kada se nešto desi, potencijalno smo svi žrtve – dodaoje on.