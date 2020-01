U Srbiji danas hladno, u nižim predelima oblačno a na planinama sunčano

U Srbiji će sutra ujutru biti slab mraz, tokom dana će u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biti niske oblačnosti, ponegde sa maglom, dok će u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj Krajini biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar promenljivog pravca, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nula, najviša dnevna od minus jedan do dva stepena u mestima sa maglom i niskom oblačnošću, a u ostalim krajevima do pet stepeni.

U Beogradu će sutra ujutru biti slab mraz i niska oblačnost koja će se zadržati tokom celog dana, a ponegde će biti i magle. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće oko minus dva, najviša dnevna oko nula stepeni.

U Srbiji će do petka u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama često biti magle ili niske oblačnosti, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno sunčano vreme. Za vikend se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično s kišom.

Početkom sledeće sedmice biće suvo vreme, ujutru mestimično magla i niska oblačnost, a tokom dana periodi sunčanog vremena.