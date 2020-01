SRPSKI DEČAK UPRKOS BATINAMA NIJE DAO SVOJ KRSTIĆ - Posle napada u školi u Parizu dobio je poklon iz Hilandara

Srpskom dečaku (12), kog su pre nekoliko dana napala deca u školskom dvorištu u Parizu, tukući ga i tražeći da skine krst, u nedelju je jedan potreseni vernik u pariskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava u znak poštovanja poklonio osveštani krst iz Hilandara.

- Naš hrabri junak nije znao za strah, čvrsto je branio i odbranio svoje ubeđenje, veru i svoj krst - poručio je za "Novosti" protojerej stavrofor ove crkve Slaviša Šanjić.

Srbi iz Pariza mu, kaže, spremaju još poklona. Iako povređen, dečak L. P. je u nedelju bio na jezeru Žonkoa kod Pariza i hteo da zapliva za bogojavljenski krst! Sa njim je bilo još nekoliko dečaka, ali im zbog hladne vode organizatori to nisu dozvolili, želevši da sačuvaju njihovo zdravlje. Mogli su da plivaju samo punoletni.

Napad na L. P. se dogodio u utorak, u dvorištu škole "Marks Dormoa" u 18. pariskom arondismanu, u kom se nalazi i srpska crkva i gde živi dosta pridošlica. Izvori bliski događaju ističu da je dečak surovo napadnut. Na sajtu "Svi Srbi u Parizu" navodi se da su ga pretukla petorica jedanaestogodišnjaka preklom iz Afrike, "verovatno druge religije, jer su insistirali da skine krst sa vrata".

Navodi se da su, iako mu je krst bio na ogrlici ispod odeće, mladom Srbinu prišla petorica dečaka i rekli mu da ga skine. On je to odbio, posle čega su ga sva petorica okružila i insistirala da to uradi. Pošto nisu u tome uspeli, jedan od njih, koji mu je stajao iza leđa, iznenada ga je oborio na zemlju i, kako prenosi sajt, sva petorica su počela brutalno da ga šutiraju. Dečak je, ističe se, dobio udarce po celom telu. Pocepana mu je usna, dobio je nekoliko udaraca u glavu i u predeo genitalija.

To je potrajalo sve dok nekoliko učenika nije počelo da doziva u pomoć, što se, kako se naglašava, nije dogodilo odmah. Sajt prenosi da napadači nisu uspeli da L. P. skinu krst i da je on dao sve od sebe da ga sačuva. Roditelji dečaka su podneli tužbu, a hrabri mališan je nastavio da ide u školu.