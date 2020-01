ODMAH IH PRIJAVITE! Na internetu vrebaju LAŽNI oglasi za posao koji mogu da vas koštaju života, a evo kako da ih prepoznate! (VIDEO)

Razlika između prostitucije i seksualne eksploatacije je u prinudi, rekla je Maja Raković iz Biroa za trgovinu ljudima, gostujući na TV Pink.

- Na portalima za oglašavanje mogu se naći oglasi na kojima se nudi VIP, biznis pratnja u cilju poslovne ponude. Tu su zarade od 200 do 400 evra dnevno, život u komforu i luksuzu, rad od dva sata dnevno. Vi to imate postavljeno na portalu javno gde se ne nudi direktno seksualna usluga u cilju zapošljavanja - rekla je Raković i objasnila kako se u tim oglasima devojkama garantuje da će imati posao poslovne pratnje - ukazala je Raković.

Ona je rekla kako postoje razne vrste oglasa u kojima se opisuje do detalja šta se očekuje od devojaka da ispune i šta će dobiti zauzvrat.

- Sam taj oglas razumnoj osobi će govoriti o čemu se radi. A jako je teško izaći iz tog kruga. Nije samo lakovernost tu u pitanju. Imate ljude koji svesno ulaze u to nadajući se da nije to baš u tolikoj razmeri vrsta seksualne ekspoatacije - rekla je ona i dodala da su takvi oglasi gotovo uvek vrata za jednu vrstu prostitucije.

Raković je objasnila da je razlika između prostitucije i seksualne ekspoatacije u prinudi.

- Osoba koja se bavi takvim jednim poslom, sama kreira svoje radno vreme, nema prinudu. U celoj toj pričii može da uradi apsolutno sve što želi sa sobom i svojim telom. Kada govorimo o seksualnoj ekspoataciji tu već imate prinudu. Određena grupa ljudi, kriminalna organizacija ili pojedinci nekoga kroz prinudu uslovljavaju da se bavi seksualnom eksploatacijom od koje oni imaju zaradu - upozorila je ona.

Ona je rekla kako su u priručniku Biroa za trgovinu ljudima jasno definisana ova dva pojma.

- Dolazi do mešanja kada prostituciju poistovećujemo sa sekualnom eksploatacijom, a to zaista nije tako. Jer u seksualnoj eksploataciji u cilju trgovine ljudima vi imate jedan prisilni momenat gde se žrtva prisiljava da se bavi nečim uz određenu kontorlu, ograničeno kretanje i to je osnovno kršenje ljudskih prava - upzorila je Raković.