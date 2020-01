JURIĆ OTKRIO KO JE NA FOTOGRAFIJAMA ORGIJA SA DECOM - Otac brutalno ubijene Tijane Jurić OBELODANIO SVE!

Pet moćnika, među kojima su političari, biznismeni i modni kreatori, zapravo su pedofili i imamo čvrste dokaze za to, rekao je Igor Jurić, osnivač fondacije "Tijana Jurić" i otac mučki ubijene devojčice.

- Neki od njih često prave zabave s decom od 12 do 15 godina. Po onome što se vidi na fotografijama koje imamo, na jednoj se vidi grupni seks s decom, dok je na drugoj samo stariji čovek sa detetom. Veoma brzo predaćemo dokaze tužilaštvu - kaže za Informer Igor Jurić.

- Od ljudi bliskih Fondaciji dobili smo fotografije na kojima se nalaze neki moćni ljudi u Srbiji koji seksualno zlostavljaju decu! Kad kažem moćni ljudi mislim na pojedine političare, biznismene i modne kreatore. Na fotografijama s decom koje posedujemo nalazi se dvoje poznatih ljudi, a za još trojicu imamo druge čvrste dokaze. Oni su, prema našim saznanjima, zlostavljali decu u Subotici, Novom Sadu i Beogradu - precizirao je Jurić.

Svi moramo da se borimo protiv pedofilije Jurić kaže da uskoro u Novom Sadu otvara kancelariju gde će raditi sa žrtvama seksualnog, porodičnog i vršnjačkog nasilja. - To radimo jer smo videli potrebu za tim, s obzirom na to koliko nam se dece javlja. Deca su nas prepoznala zbog Tijane, poistovećuju se s njom. Smatraju da ih neću prevariti i slagati ako sam kao otac podneo takvu žrtvu. U manjim mestima se nije desilo da nam dete nije prišlo s problemom. Počinjemo da ih ohrabrujemo i razgovaramo s njima, što nije nimalo lako. Moramo biti jako oprezni u tim razgovorima zbog granice do koje možemo da hrabrimo dete. Imamo obuke kod policije kako bismo znali šta možemo da krijemo, a da nismo saučesnici u teškom krivičnom delu - objasnio je Jurić.

On napominje da će veoma brzo sve dokaze predati nadležnim organima.

- Te fotografije same po sebi, nažalost, nisu dokaz, jer oni mogu tvrditi da su foto-montaža ili ih na neki drugi način isključiti iz suđenja. Moj cilj nije da diskreditujem te ljude. Želim da ti ljudi budu uhapšeni i da odgovaraju. Zato sa našim advokatima prikupljamo čvrste dokaze koje ćemo uskoro predati tužilaštvu. Živim za dan da zvanično iznesemo dokaze koje imamo - napominje Jurić i dodaje:

Što se tiče slučaja iz Novog Sada, imamo dokaze da je jedan modni kreator fotografisao nagu decu. U pitanju su uglavnom siromašna deca i mališani iz socijalnih ustanova (domovi za nezbrinutu decu, prim. aut.). Već duže vreme imamo i osnovane sumnje da muškarac iz Subotice podvodi decu. Sve to, čim skupimo dovoljno dokaza, predajemo tužilaštvu.

On je napomenuo i da su pojedini moćnici pokušali da spreče da se povećaju kazne za pedofiliju i ubistvo dece, ali na sreću u tome nisu uspeli.

- Neki od njih lobirali su da se ne usvoje izmene Krivičnog zakonika kako se ne bi povećale kazne za pedofiliju. Zato se ceo taj proces toliko i odugovlačio. Kada sam odlučio da sve ovo iznesem u javnost, znao sam kakav rizik to nosi. Verujem da su se određeni ljudi pronašli u mojoj priči. Svestan sam da sam iznošenjem istine upalio alarm kod određenih ljudi, ali dokazi više nisu u njihovim rukama i ne mogu više uticati na to da ceo slučaj ne izađe u javnost. Fondacija vrlo odgovorno ulazi u celu tu priču, koja nije nimalo naivna. Mislim da ćemo zagrebati negde gde do sada niko nije i mislim da ulazimo u osinje gnezdo. Zato želim da ohrabrim sve ljude koji poseduju dokaze o pedofiliji da se jave našoj fondaciji, a mi ćemo ih zaštititi - napominje Jurić.

Svi se moramo uključiti u borbu protiv pedofilije Jurić ističe da se svi građani Srbije moraju uključiti u borbu protiv pedofilije. - Moramo podići svest ljudi, a ne da se desi kao u Bajmoku kad je Tijana oteta, da je čovek celo veče vozao auto po selu i niko nije zapamtio kola. U razvijenim zemljama tako to funkcioniše i 90 odsto slučajeva se reši reakcijom građana. Kad vidiš nešto sumnjivo, ne smeš da ćutiš, možda će tvoje zapažanje biti presudno - kaže Jurić.

Jurić kaže da će krivično biti gonjeni čak i oni pedofili koji preko dark neta gledaju seksualno zlostavljanje dece.

- Hoćemo da radimo digitalnu forenziku jer se nekad sve nalazilo na ličnom računaru, a danas se ti podaci čuvaju negde na klaudu, u oblacima, što je teško dokazivo. Okupljam tim koji će se time baviti i pomagati policiji. Kad se dokaže da skladištiš takve materijale, možeš biti krivično gonjen, čak i ako se dokaže da preko dark neta gledaš seksualno zlostavljanje dece. Ulazimo nekada i na pedofilske sajtove, što nije nimalo lako. Istakao bih i da je net patrola važan sistem za Srbiju. To podrazumeva prijavljivanje i uklanjanje sadržaja seksualnog zlostavljanja dece s neta. Zajedno radimo s našom policijom, Interpolom i Evropolom i svi mogu da nam prijave takve sadržaje - rekao je Jurić.