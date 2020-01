DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNIH MESEC I PO DANA - ZIMA U SRBIJI JE GOTOVA? Posle toplog februara STIŽE PROLEĆE!

Obeležje ove zime, koja je klimatološki počela još 1. decembra, izostanak je značajnijih količina snega, čak i na planinama. A, kako stvari stoje, ni preostali deo najhladnijeg godišnjeg doba neće biti bitno drugačiji.

Nastavlja se dominacija toplog anticiklona

Drugačije nije ni u ostatku Evrope. Prave zime nema ni u Moskvi koju, prema desetodnevnoj prognozi, očekuje tek kratkotrajno zahlađenje, nakon čega će i onde otopliti.

Our annual global temperature figures for 2019 confirm that the past decade was the warmest on record. The data also shows that the past five years were the warmest in the 170-year series📰👉🏾 https://t.co/rJArXlhJPI



📷Created by @metoffice climate data scientist @neilrkaye pic.twitter.com/hSvemxiXE3