STEFANOVIĆ ZA PINK: Policija intenzivno radi na sklanjaju dilera sa ulica – Oni direktno ugrožavaju našu decu (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, povodom hapšenja mladića (16) u blizini jedne beogradske gimnazije zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kaže da je cilj u borbi protiv droge da se ona skloni sa ulica.

Stefanović kaže da pored onog što se radi u borbi protiv organizovanog kriminala i hapšenja najkrupnijih organizatora, ne samo u našoj zemlji nego i onih koji su sa ovog područja, a ne žive u Srbiji.

- Zajedno sa stranim službama i policijama širom sveta gledamo da te ljude pohapsimo, jer su oni najsposobniji, u tom smislu da imaju najviše novca i da su najsposobniji da nanesu štetu, da tu drogu transportuju do Evrope. Pored toga, mi paralelno radimo da sklonimo i onaj ulični nivo dilera. Ne samo one koji su najsitniji korisnici, već one koji to organizuju, da bi zaštitili decu u svakoj školi – rekao je Stefanović za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, policija prati sve što se objavi i što se kaže u vezi sa nekim ko diluje drogu, a negde reaguje i preventivno.

- Ovo je bila operacija koja je trajala više nedelja. Često nas ljudi pitaju kako je moguće da to traje nedaljama i mesecima. Pa, ako nećete da uhapsite samo onog ko ima kod sebe kesicu sa jednim gramom, a ovde je u pitanju nekoliko stotina grama, što je za dilera ovog nivoa velika količina, onda se tako radi – naveo je Stefanović i dodaje da se istraga povodom ovog nastavlja.

Stefanović kaže i da su kriminalci shvatili da se maloletnici u našem sudskom sistemu blaže kažnjavaju.

- Oni decu zloupotrebljavaju i neka od te dece postanu kriminalci. Ja sam bio šokiran kada su posle hapšenja ove dece, oni posle saslušanja pušteni na roditeljsko staranje. Ti roditelji da su brinuli o njima, oni ne bi postali narko dileri – ocenio je Stefanović.

Droga iz Južne Amerike izvor novca za organizovani kriminal

Stefanović kaže da je droga koja u Evropu stiže iz Južne Amerike izvor novca organizovanog kriminala.

- Prostitucija, trgovina ljudima i ilegalna trgovina oružjem, sve je to mali deo onoga što donosi droga. Droga je i ključno zlo i ključni izvor sredstava organizovanog kriminala – rekao je Stefanović i zahvalio se pripadnicima MUP-a na radu i trudu.

Ministar Stefanović kaže je 7,2 tone narkotika sklonjeno sa ulica u toku 2019. godine.

Filip Korać se sumnjiči za teška krivična dela

Povodom slučaja Filipa Koraća i povlačenja crvene poternice za njim Stefanović kaže da je on sigurno deo jednog od dva klana, škaljarskog ili kavačkog.

- Da li je njihov saradnik, da li je blizak sa tim ljudima, da li je on sam deo, nije ni važno. Nije važno šta je formalno, važno je da se on sumnjiči za teška krivična dela. Da li za svako od tih dela imamo dovoljno dokaza da on bude formalno sudski procesuiran? U ovom trenutku nemamo, otvoreno vam kažem – rekao je Stefanović i dodaje da bi uz bolji rad Tužilaštva to sve moglo da postoji.

Prema njegovim rečima, Korać nije jedini i dodaje da na teritoriji ovog regiona postoji delovanje škaljarskog i kavačkog klana i određenih delova drugih bočnih grupa.

Stefanović kaže da je zahvaljujući naporima i sprovedenim merama u Srbiji prošle godine bilo ukupno šest ubistava koja su bila povezana sa organizovanim kriminalom, a da je u glavnom gradu Švedske samo prošle nedelje bilo pet takvih ubistava.

- Mi smo sigurna zemlja, ali jedan od metoda da biste bili sigurna zemlja je da policija i Tužilaštvo rade svoj posao i da policiji date mogućnost da bude i oštrija nego što je danas – kazao je Stefanović.

"Cev u glavu" je klasična pretnja

Stefanović se osvrnuo i na Tvit Vesne Pešić, u kojem između ostalog piše „nema tu bojkota, samo cev u glavu“, rekavši da je „cev u glavu“ vrlo jasna aluzija i da svi znaju na šta se tu misli, kao i da je to klasična pretnja.

- Svo znamo na šta je mislila Vesna Pešić i šta s vremena na vreme misle svi oni koji to napišu. Drugo je to da li bi oni zaista imali kapacitet i moć da to ostvare, ali oni našoj deci i društvu šalju poruku da je sve to sasvim normalno. Jedni bi da prave logore, drugi kažu cev na glavu, treći upere snajper na predsednika, četvrti mu ubijaju članove porodice. Ne razumem zašto je potrebno ljudima, pogotovo onima koji su tako glasni i kažu da se bore protiv nasilja, zašto svi oni i oni koji ih podržavaju su najgori u tome – upitao je Stefanović.

Kako kaže, kada se pogleda šablon nasilja nema nedelje da se ono ne dogodi.

- Pešić je bila na saslušanju u policiji 13 minuta. Oni su od toga pravili feštu, kao da joj se ne znam šta dogodilo... Nije ona bitna u tom smislu, bitno je jer je ona jedan deo politike koju predstavljaju Đilas, Jeremić i Boško Obradović – rekao je Stefanović i upitao kako bi izgledalo društvo kada bi oni bili na vlasti.

